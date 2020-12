Estudio encuentra que estas vitaminas pueden ayudar a prevenir el COVID-19

Vitaminas para combatir el Coronavirus. Foto: El imparcial

Un nuevo estudio de Tracking Project ha arrojado luz sobre qué suplementos pueden ser protectores contra COVID-19, tome nota y siga las advertencias.

Los investigadores preguntaron a 1,4 millones de personas que usaban la aplicación ZOE Covid Symptom Study qué suplementos habían usado y su historial de estado de COVID-19, el estudio afirma que estas vitaminas y suplementos tienen un pequeño efecto protector.

Vitaminas para prevenir el Coronavirus

Multivitaminas

Tomar un multivitamínico puede aumentar la calidad de vida diaria a través del aumento de energía, a menudo de las combinaciones de vitamina B, junto con otras medidas de protección. Sin embargo, es importante elegir una vitamina que tenga los nutrientes en los que usted tiene deficiencia y satisfaga sus necesidades nutricionales.

Vitaminas para combatir el Coronavirus. Foto: Diario AS

Vitamina D

Los niveles bajos de vitamina D pueden poner a las personas en riesgo de desarrollar COVID-19, según un nuevo estudio realizado por Leumit Health Care Services y la Facultad de Medicina Azrieli de la Universidad Bar-Ilan.

El principal hallazgo del estudio fue la asociación significativa de un nivel bajo de vitamina D en plasma con la probabilidad de infección por COVID-19 entre los pacientes que fueron evaluados para COVID-19.

Omega 3

Estos son ácidos grasos poliinsaturados, que se ha descubierto que son vitales para muchos mecanismos de reparación y señalización celular en el cuerpo. Tienen un papel muy importante en la función inmunológica, la coagulación de la sangre y tienen fuertes efectos anti inflamatorios.

Suplementos probióticos

Complementar diariamente con un probiótico de alta calidad puede ayudar a fortalecer su sistema inmunológico, aliviar los problemas digestivos, disminuir la inflamación general y ayudar con la regularidad.

Por otro lado, los investigadores no vieron ningún efecto protector de los siguientes: los suplementos como la vitamina C, el ajo y el zinc no tienen correlación con una menor cantidad de COVID-19, según el estudio.

La investigadora principal, la Dra. Cristina Menni dijo: La investigación es un estudio observacional y no un ensayo clínico, por lo que es bastante especulativo y no podemos hacer recomendaciones sólidas basadas en los datos que tenemos.

