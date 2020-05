Estudio alerta sobre el riesgo de muerte prematura si no se desayuna. Foto: cuerpomente.com

Si eres de los que no desayuna, es importante que te informes acerca de los resultados de un reciente estudio que, relaciona la falta de esta primera comida del día con la muerte prematura, al desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿lo sabías?, te contamos todos los detalles.

No desayunar te podría matar

Journal of the American College of Cardiology, publicó un estudio que, alerta sobre el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular por saltarse el desayuno, específicamente podría causar una accidente cerebrovascular y dejar a la persona sin vida.

Wei Bao, autor principal de la investigación, quien, también, es profesor asistente de Epidemiología en la Universidad de Iowa, señaló que, luego de muchos estudios, tomando en cuenta el nivel socioeconómico, raza, sexo, estilo de vida, estado de la enfermedad, índice de masa corporal y edad, aquellos que no tenían el habitos del desauino, tenían un 87% más de probabiliad de morir a manos del sistema cardiovascular, en comparación con las que sí lo hacían.

Al respecto, Wei Bao, declaró: “El desayuno se considera tradicionalmente como la más o al menos una de las comidas más importantes del día, pero no hay mucha información disponible para decir” sí “o” no “a esta creencia. Nuestro documento se encuentra entre los que proporcionan evidencia para apoyar los beneficios a largo plazo”.

Desayuno. Foto: cuidateplus.marca.com

Además, explicó: “Hay algunos factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, diabetes, hipertensión y trastornos de los lípidos”.

También añadió: “Nuestros hallazgos están en línea con y respaldados por estudios previos que mostraron consistentemente que saltarse el desayuno está relacionado con esos fuertes factores de riesgo de muerte cardiovascular”.

¿Cómo se realizó el estudio?

Se tomaron datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos de 1988 a 1994 que, incluyeron a 6 mil 500 personas adultas de edades de entre los 40 a 75 años.

Luego de esto, se revisó la salud de los pacientes hasta el 2011, donde, lograron descubrir que, 2 mil 318 personas murieron a través de 18.8 años en que, el estudio estuvo en marcha, siendo 619 los que perecieron por afecciones cardiovasculares, un dato alarmante.

Personas desayunando. Foto: es.123rf.com

Los datos obtenidos resumieron que, el 59% realizaba un desayuno diario; el 25%, lo hacía de vez en cuando; el 10.9%, lo hacía escasamente, mientras que el 5.1% no lo acostumbraba.

Luego de las debidas comparaciones, los científicos descubrieron que, las personas que no desayunaban tenían más posibilidades de sufrir apoplejía o una enfermedad cardíaca.

Sobre esto, el estudio señala: “Según nuestro conocimiento, este es el primer análisis prospectivo de saltarse el desayuno y el riesgo de mortalidad cardiovascular”.

Finalmente, los científicos concluyeron que, se requieren mayores estudios, para comprobar que dichos resultados son aplicables para todos, pues, el estudio tuvo ciertas limitaciones como, no saber los tipos de alimentos que los pacientes ingerían.

Pareja desayunando. Foto: freepik.es

Sin embargo, el no desayunar podría reflejar malos habitos de salud, así lo indicó profesora asociada de Nutrición de la Universidad de Illinois en Chicago, Krista Varady, que no fue parte de la investigación.

Krista Varady, declaró: “Sin embargo, el problema principal es que los sujetos que se saltaban regularmente el desayuno también tenían hábitos de vida más insalubres”.

Además, agregó: “Específicamente, estas personas eran exfumadores, grandes bebedores, físicamente inactivos, y también tenían una mala calidad de la dieta y bajos ingresos familiares”.

También, añadió: “Me doy cuenta de que el estudio intentó controlar estos factores de confusión, pero creo que es difícil separar la falta de desayuno de su estilo de vida poco saludable en general”.

Con información de cnnespanol.cnn.com.