Estudio: Uso de mascarilla durante el entrenamiento NO afecta los pulmones

Uso de mascarillas en el entrenamiento físico no afecta los pulmones. Foto:Entrenamiento

Usar una máscara durante un entrenamiento intenso no afectará la función o el rendimiento de los pulmones, encontró un estudio.

Investigadores de varias universidades revisaron más de 70 estudios publicados relacionados con los efectos de varias mascarillas en la respiración durante la actividad física.

Uso de mascarillas en el entrenamiento

Según una nueva investigación publicada en Annals of the American Thoracic Society, señala que aunque puede ser sudoroso o incómodo, las máscaras no interfieren con la función pulmonar o la ingesta de oxígeno de ninguna manera significativa para las personas sanas.

No encontraron evidencia de que las mascarillas de tela y las mascarillas quirúrgicas interrumpan significativamente la función pulmonar de una persona o reduzcan los niveles de oxígeno, incluso durante el ejercicio.

Además, hay casos documentados de personas que usan habitualmente máscaras para ejercicios de alta intensidad sin ningún efecto negativo aparente; por ejemplo, los atletas que entrenan con máscaras de elevación, que están diseñadas específicamente para estresar el sistema respiratorio, aún son seguros de usar.

Uso de mascarilla en el entrenamiento físico. Foto: Clínica Internacional

Es posible que se perciba un mayor esfuerzo con la actividad, pero los efectos de usar una máscara en el trabajo respiratorio, en gases como el oxígeno y el CO2 en la sangre u otros parámetros fisiológicos son pequeños, a menudo demasiado pequeños para ser detectados.

Los investigadores incluso encontraron máscaras con mayor protección y tasas de filtrado, como los respiradores N95, que no representan un peligro para las personas que hacen ejercicio. Es probable que sea mucho más incómodo que una máscara de tela, y esa sensación de malestar podría afectar su rendimiento.

Sin embargo, el equipo de UC San Diego descubrió que, si bien la tasa de esfuerzo percibida era mayor al usar estas máscaras, no había evidencia de efectos dañinos para la función cardíaca y pulmonar, el flujo sanguíneo al cerebro o los niveles de oxígeno en sangre.

Se encontró que las máscaras causan pequeños cambios en la resistencia del aire que podrían ser un problema para las personas con enfermedades cardiopulmonares graves. Para esas personas, la incomodidad de una máscara podría ser suficiente para afectar su capacidad para hacer ejercicio.

TE PUEDE INTERESAR:¿Cuál es el tipo de cubrebocas correcto para hacer ejercicio?

��������Descubre por qué hacer ejercicio será saludable para ti, aunque ¡hagas poco!������https://t.co/Z3KS7VIuO6 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 18, 2020

Usar una mascarilla facial puede ser incómodo. Puede haber pequeños aumentos en la resistencia respiratoria. Puede volver a inhalar aire de CO2 más cálido y ligeramente enriquecido. Y si está haciendo ejercicio, la máscara puede hacer que su cara se caliente y sude. Pero estas son percepciones sensoriales.

Si deseas conocer más acerca de los consejos para hacer ejercicio en tiempo de pandemias, visita nuestro contenido en La Verdad Noticias.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.