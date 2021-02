Estudio: Pulmones infectados de COVID-19 están más dañados que de fumadores

Un especialista en Estados Unidos comparó radiografías de los pulmones con coronavirus y de los fumadores; y el resultado es alarmante, te invitamos a conocerlo.

Estudio de pulmones en pacientes Covid-19

Un estudio realizado en EE.UU. da cuenta del peligro que representa el virus para los pulmones. La especialista sostuvo que los pacientes asintomáticos del virus también sufrirán daños en los pulmones.

Daño en pulmones por Covid-19. Foto: 24 horas

Si bien con la llegada de las vacunas algunas ciudades de diversos países han podido relajar la curva de casos de coronavirus, un estudio asegura que esta nueva enfermedad sigue siendo un misterio en relación a las secuelas que podría dejar en los pacientes que tuvieron COVID-19.

Y es que un estudio realizado en la Universidad Técnica de Texas, en Estados Unidos, revela el peligro que representa el virus para los pulmones. Brittany Bankhead-Kendall, profesora asistente de dicha universidad, comparó las radiografías de los pulmones con coronavirus y de los fumadores.

Daño de los pulmones post Covid-19

La cirujana reveló que los pulmones de los pacientes que han sufrido del Covid-19 colapsan y se coagulan. Los pulmones post-covid se ven peor que cualquier tipo de pulmón de fumador que hayamos visto. Se coagulan y la falta de aire persiste y no para.

La especialista sostuvo además que los pacientes asintomáticos del virus también sufrirán daños. Todavía hay personas que dicen: Estoy bien, no tengo ningún problema, y cuando les haces una radiografía de tórax, se ve realmente mal. Y así muchos no lo saben.

Por ello, la docente de la Universidad de Texas instó a extremar los cuidados de prevención para evitar que aunque la covid-19 no genere daños mientras está instalada en el cuerpo, no afecte en un futuro el sistema respiratorio de las personas.

No se puede tomar a la ligera, si la primera vez te contagiaste y no pasó nada. Esto no es algo que quieras tener. Porque incluso si sobrevives, es posible que te quedes con algunas complicaciones graves que te hagan muy difícil volver a tu funcionamiento inicial.

