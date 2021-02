Estudio: La posición para dormir revela mucho sobre tu personalidad ¡Descúbrelo!

Ya sea que le gusten los abrazos, dormir solo o dormir de costado, boca arriba o boca abajo, la forma en que duerme puede revelar mucho sobre la personalidad, te invitamos a descubrir cuál es la tuya.

Según un estudio publicado en la revista Handbook of Clinical Neurology, pasas aproximadamente un tercio de tu vida durmiendo, por lo que tiene sentido que tu estilo de sueño preferido pueda revelar información sobre tu yo despierto.

Según Adrianne Carter, experta en expresión facial y lenguaje corporal del Reino Unido, cuando estás despierto, tu personalidad puede brillar involuntariamente en la forma en que te comportas, como tu postura, tics o expresiones, lo mismo ocurre cuando estás dormido.

La postura y el movimiento de nuestro cuerpo revelan cómo nos sentimos y lo que nos está sucediendo internamente, y en su mayoría sucede de manera subconsciente.

Significado de la posición de dormir

Los que duermen de lado son tranquilos y de mente abierta

Si duerme de lado, está en buena compañía; las investigaciones muestran que es el estilo de sueño preferido por los adultos. Si duerme con los brazos a los lados, el Dr. Chris Idzikowski señaló que probablemente sea tranquilo y confiado. Si extiende los brazos (una posición llamada acertadamente "el anhelante"), esto indica una mentalidad abierta.

También puede sugerir una naturaleza cínica o sospechosa, como si buscaras respuestas, según Idzikowski. Además, señaló que las personas que duermen de lado pueden despertarse rígidas, lo que podría hacer que usted sea mucho menos del tipo de ir con la corriente durante el día.

Estirarse por la noche y cuando se despierta puede ayudar a reducir sus probabilidades de levantarse del lado equivocado de la cama.

Dormir de lado, cerca del borde y de espaldas si se comparte la cama puede revelar que desea mantener su independencia y le preocupa acercarse demasiado, literal y figurativamente, a la otra persona. Dormir de lado en una posición normal probablemente solo indique que se siente cómodo de esa manera y no le preocupa entrar en contacto con la otra persona en la cama.

Las personas que duermen en posición fetal buscan comodidad

Acurrucarse en posición fetal como un bebé recién nacido indica que estás tratando de consolarte al final del día. Es otra de las posiciones para dormir más populares y es particularmente común en las mujeres.

Free Fallers son extrovertidos y abrumados

Si duerme boca abajo con los brazos debajo de la almohada, Idzikowski lo calificó de fallero libre. Si prefiere esta posición para dormir, es probable que sea descarado y extrovertido. La persona que duerme así es probablemente sociable y disfruta de situaciones nuevas.

Las personas que duermen boca arriba tienen grandes expectativas

Dormir boca arriba con los brazos a los lados, también conocida como posición de soldado, revela que tienes grandes expectativas de ti mismo y de los demás, según Idzikowski. Los soldados que duermen también son los más propensos a roncar, según la investigación.

Starfish Sleepers son grandes amigos

No hay nada como estar tumbado en la cama, con las extremidades torcidas: he aquí, la estrella de mar durmiendo, prefieren no ser el centro de atención, según la investigación. Suelen ser amigos de confianza, buenos oyentes e incluso amantes generosos.

Las cucharas están calientes y conectadas

Si te acurrucas o no con tu pareja por la noche puede ser una ventana a tu mente, según Carter. Si una persona no quiere acurrucarse, mantiene la distancia en la relación y su personalidad probablemente sea distante en todas las relaciones.

Dormir cerca de su pareja se conecta con su cerebro en más de un sentido. La ciencia muestra que abrazar a tu pareja libera sustancias químicas que te hacen sentir bien, y estas hormonas pueden promover la unión, el alivio del estrés y los sentimientos de amor que podrías estar buscando inconscientemente durante un acurrucado somnoliento.

Si no encuentra que su estilo de sueño concuerda con su personalidad, o prefiere varias posiciones diferentes para dormir, no es una ciencia exacta. La mayoría de los resultados son autoinformados y, si bien las comparaciones son interesantes, dormir es definitivamente algo individual.

