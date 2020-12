Estudio: Importancia de la higiene en frutas y verduras para evitar enfermedades

Estudio revela importancia del lavado de alimentos. Foto:Alfagrowers

Es importante incluir frutas y verduras en su dieta todos los días, pero puede haber consecuencias si no las lava bien. Te informamos lo encontrado en un estudio.

De hecho, si compra productos locales, lo que se recomienda para apoyar a los agricultores, también puede tener un mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos. A continuación La Verdad Noticias te dice que precauciones tomar.

Estudio del lavado de alimentos

Según el estudio, que fue dirigido por la Universidad de Houston Conrad H. Hilton College of Hotel and Restaurant Management y publicado en el Journal of Food Protection, muy pocos pequeños productores de productos agrícolas tienen capacitación en seguridad alimentaria.

De hecho, muchos de estos pequeños productores no están obligados a seguir las pautas federales de seguridad alimentaria, revela el estudio.

Estudio sobre la higiene de los alimentos. Foto: Mejor con salud

Aproximadamente el 46% de todas las enfermedades transmitidas por alimentos en los EE. UU. Son causadas por productos contaminados. La probabilidad de que las frutas y verduras contengan un patógeno aumenta cuando los pequeños productores emplean prácticas de alto riesgo.

En una conferencia de frutas y verduras en Rosenberg, Texas, se encuestó a 70 pequeños agricultores para evaluar su conocimiento de los protocolos de seguridad alimentaria, y los resultados fueron reveladores.

Más del 51% de los encuestados dijeron que sus trabajadores usaban las manos desnudas para cosechar productos, a pesar de que un enorme 39% no proporciona instalaciones para lavarse las manos y el 46% no tiene baños en el lugar.

Existen claros vacíos en sus conocimientos sobre seguridad alimentaria, por lo que es fundamental que lleguemos a estos pequeños productores con una educación sólida para que sean conscientes de los riesgos asociados con estas prácticas, así como de alternativas más seguras.

Esto no quiere decir que deba dejar de comprar a los agricultores locales. De hecho, Sujata Sirsat, profesora asistente del Hilton College, dijo a News Medical que muy pocos brotes de productos de seguridad alimentaria están asociados con los mercados de agricultores.

Consejos para consumo de alimentos

Si está comprando productos locales, asegúrese de restregar el exterior de sus productos con agua tibia y un cepillo para eliminar el exceso de suciedad, patógenos o residuos de pesticidas que podrían estar al acecho en la piel. Además, hervir, asar o saltear verduras podría potencialmente matar algunas bacterias, virus y parásitos.

Detener las enfermedades transmitidas por los alimentos en la granja es la clave, y por eso este estudio es importante. Si tiene patógenos internalizados en el producto, no importa si se lava, enjuaga y desinfecta una vez que lo lleva a casa. Puede que sea demasiado tarde.

