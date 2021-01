Estudio: Esta DIETA es más efectiva que la cetogénica para la PÉRDIDA DE GRASA

La dieta cetogénica se ha promocionado durante mucho tiempo como una de las mejores formas de perder grasa y, si bien eso puede ser cierto, un nuevo estudio muestra que puede haber formas aún mejores de perder peso y reducir su consumo.

La mejor dieta para perder grasa

El estudio fue dirigido por un científico de los Institutos Nacionales de Salud llamado Kevin Hall. Hall tomó a un grupo de 20 personas y puso a la mitad en una dieta ceto, que es una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, y puso a la mitad de las personas en una dieta basada en plantas alta en carbohidratos y baja en grasas.

La investigación publicada en Nature Medicine examinó tanto la dieta cetogénica como una dieta baja en grasas a base de plantas para ver cuál es más efectiva, y los resultados podrían sorprenderlo.

Todos siguieron con su dieta designada durante dos semanas y luego cambiaron a la otra. De esta manera, Hall pudo obtener los resultados de cada tema para ambas dietas para ver realmente cuál funcionaba mejor para el consumo, los niveles de insulina y la pérdida de grasa en general.

Al final del estudio, Hall descubrió que los que seguían una dieta baja en grasas tenían una reducción mayor en el consumo: en unas 700 calorías por día, en promedio. Con la dieta ceto, la caída estuvo más cerca de las 300 calorías por día.

Hall también señaló que la dieta baja en grasas conducía a una pérdida de grasa un poco mayor que la ceto, pero era mínima. Sin embargo, el estudio fue solo por un período corto de tiempo, por lo que no está claro cuánta grasa más se podría haber perdido durante un período más largo.

¿Cómo funciona esta dieta para perder grasa?

Hall principalmente quería observar los niveles de insulina de los sujetos, que compartió con The Washington Post. Como señaló The Post , su cuerpo procesa los carbohidratos con insulina, y cuando reduce los carbohidratos, como lo hace en la dieta ceto, afecta el nivel de insulina de su cuerpo.

En este estudio, Hall descubrió que si bien la dieta baja en grasas reducía el consumo, le dijo a The Post , los niveles de insulina de los sujetos estaban "por las nubes".

Cada dieta funcionará de manera diferente para cada cuerpo, y si está buscando hacer un cambio de estilo de vida para perder grasa o recortar algunos centímetros, lo mejor que puede hacer es trabajar con su proveedor de atención médica para descubrir qué funcionará mejor para usted.

Si bien una dieta cetogénica es eficaz para ayudar a las personas a perder peso, puede que no sea la mejor opción para usted y ciertamente no es una dieta a largo plazo. Gracias a este estudio, ahora sabemos que una dieta baja en grasas puede ser tan eficaz, si no más, para ayudarlo a perder grasa.

