Estudio: Aerosol nasal podría prevenir infección por Covid-19

Los científicos de la Universidad de Columbia han desarrollado un tratamiento que bloquea el virus en la nariz y los pulmones, es económico y no necesita refrigeración. A continuación La Verdad Noticias te informa.

Los hurones son utilizados por científicos que estudian la gripe, el SARS y otras enfermedades respiratorias porque los animales pueden contraer virus por la nariz al igual que los humanos.

Estudio de aerosol contra el Covid-19

Un aerosol nasal que bloquea la absorción del virus SARS-CoV-2 ha protegido completamente a los hurones en los que se probó, según un pequeño estudio publicado el jueves por un equipo internacional de científicos. El estudio, que se limitó a animales y aún no ha sido revisado por pares, fue evaluado por varios expertos en salud a pedido de The New York Times.

Si se demuestra que el aerosol, que los científicos describieron como no tóxico y estable, funciona en humanos, podría proporcionar una nueva forma de combatir la pandemia. Un rocío diario por la nariz actuaría como una vacuna.

El Dr. Arturo Casadevall , presidente de inmunología de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg menciono: tener algo nuevo que funcione contra el coronavirus es emocionante. Me imagino que esto es parte del arsenal.

El trabajo ha estado en marcha durante meses por científicos del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York, el Centro Médico Erasmus en los Países Bajos y la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. El estudio fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud y el Centro Médico de la Universidad de Columbia.

El equipo necesitaría fondos adicionales para realizar ensayos clínicos en humanos. La Dra. Anne Moscona, pediatra y microbióloga de Columbia y coautora del estudio, dijo que habían solicitado una patente para el producto y esperaba que la Universidad de Columbia se acercara a la Operación Warp Speed del gobierno federal oa las grandes compañías farmacéuticas que buscan nuevas formas de combatir el coronavirus.

¿Cómo funciona el aerosol ante el Coronavirus?

El aerosol ataca al virus directamente. Contiene un lipopéptido, una partícula de colesterol unida a una cadena de aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas. Este lipopéptido en particular coincide exactamente con un tramo de aminoácidos en la proteína de pico del virus, que el patógeno usa para adherirse a las vías respiratorias o células pulmonares humanas.

Antes de que un virus pueda infectar su ARN en una célula, el pico debe descomprimirse efectivamente, exponiendo dos cadenas de aminoácidos, para fusionarse con la pared celular.

A medida que la punta se cierra para completar el proceso, el lipopéptido en el aerosol se inserta por sí mismo, adhiriéndose a una de las cadenas de aminoácidos de la punta y evitando que el virus se adhiera.

Es como si estuvieras cerrando una cremallera pero colocas otra dentro, por lo que los dos lados no se pueden unir. El trabajo se describió en un artículo publicado en el servidor de preimpresión bioRxiv el jueves por la mañana y se envió a la revista Science para su revisión por pares.

Se ha demostrado que los anticuerpos monoclonales contra el nuevo coronavirus previenen la infección y la tratan, pero son costosos de fabricar, requieren refrigeración y deben inyectarse. Los científicos australianos han probado un aerosol nasal contra Covid-19 en hurones, pero funciona mejorando el sistema inmunológico, no dirigiéndose directamente al virus.