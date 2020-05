Estrés genera úlceras en el estómago, asegura estudio

Un estudio revela que el estrés puede generar úlceras en el estómago. Foto: shutterstock.com

El Instituto del Cerebro de la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos se dio a la tarea de estudiar las vías neuronales que conectan el estómago con el cerebro y han descubierto que hay una relación entre el estrés y las úlceras que se crean en el sistema digestivo; y generaron un mecanismo biológico para descifrar este complejo proceso.

Estudio relaciona el estrés con las úlceras estomacales

‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, es la revista donde los científicos publicaron el estudio que explica que hay una conexión cerebro-cuerpo que podría ser responsables de algunos padecimientos, al momento solo se ha analizado la influencia del cerebro en el sistema digestivo.

Tan solo hay que recordar que Pavlov, fue quien demostró que el sistema nervioso central produce experiencias y señales ambientales para responder de forma anticipada y promover que la digestión sea más eficaz.

Al respecto, el director científico de Brain Institute, Peter Strick aseguró que los médicos ya saben que cuando aumenta el desempleo sube el estrés en las personas y eso provoca mayores tasas de mortalidad a causa de úlceras en el estómago.

Aunque pueda sonar muy descabellado, el equipo de Peter Strick y David Levinthal coautor del estudio que además es profesor asistente de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición en Pit, usaron una cepa del virus de la rabia para dar con las regiones cerebrales que conectan el cerebro con el estómago.

Las úlceras estomacales se pueden crear por estrés. Foto: shutterstock.com

El experimento se realizó con una rata, a la cual le inyectaron el virus de la rabia en el estómago, y con ello pudieron revelar cómo funciona la conexión entre el estómago y el cerebro, y es que el agente infeccioso llegó al cerebro por la ínsula rostral, una región cerebral que controla las emociones y la sensación visceral.

Los científicos explicaron que el estómago manda datos sensoriales a la corteza cerebral, la cual responde con instrucciones para el sistema digestivo, ¿increíble verdad? Con esta información los científicos dedujeron que los instintos no solo se crean a partir de la información del estómago, sino también de la derivada de la ínsula rostra, y eso incluye el conocimiento contextual y experiencias pasadas.

De acuerdo con ello, el sistema nervioso central activa las vías simpáticas cuando se siente estrés que van del estómago a la corteza motora primaria, el cual hace posible el control voluntario de los músculos esqueléticos que generan el movimiento del cuerpo humano.

TE PUEDE INTERESAR: UNAM busca la cura en plantas mexicanas para aliviar la irritación del estómago

Este descubrimiento hará posible que los científicos puedan desarrollar nuevos tratamientoS para enfermedades del sistema digestivo, como lo es el síndrome del intestino irritable o la dispepsia, incluso infecciones, cómo es la de la bacteria 'Helicobacter pylori' que puede desencadenar úlceras en el estómago, ya que las señales de respuesta de la corteza podrían hacer que el crecimiento del microbio de controle haciendo que las secreciones gástricas de regulen protegiendo al estómago.

Con información de Publimetro.