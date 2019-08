Estos son los signos más locos e inestables del zodiaco

Así como nacemos con ciertas cualidades, hay defectos de los que simplemente no nos podemos deshacer, y entre ellos está la locura e inestabilidad. Si bien no nos referimos a personas diagnosticadas con demencia, sí hablamos de aquellos signos del zodiaco que son bastante intensos y que sea como sea no pueden negar que existe cierto nivel de locura en su ser.

Cáncer

Tal vez sea por la forma en la que se desbordan sus emociones, o simplemente sea demasiada sensibilidad, pero aunque los veas muy tranquilos y equilibrados, por dentro están hechos un caos. Les cuesta trabajo externar sus sentimientos y no saben controlar sus emociones. A veces estallan de la nada.

Escorpio

Si hablamos de intensidad, Escorpio simplemente se pinta solo. Con este signo puedes esperar mucho romance y pasión, sin embargo, tiene un temperamento que ni siquiera él aguanta. En un momento están compartiendo el momento más lindo del mundo y cuando menos lo esperes lo harás enojar por cualquier tontería.

Piscis

Al igual que a Cáncer, a Piscis le cuesta manejar sus emociones, y es que siempre siente muchísimas a la vez. No obstante, hay algo que no puede ocultar: el enojo. Su cara es transparente y todas sus frustraciones las expresa a través de ella. Si lo ves enojado, simplemente aléjate.

Géminis

Sociable, buena onda y el amigo de todos, sin embargo, hay algo de sí mismo con lo que no puede lidiar: su doble personalidad. Es muy común que Géminis entre en conflicto consigo mismo y muchas veces no sabe qué es lo que quiere.

Leo

El pobre Leo suele sentirse solo, desesperado e incomprendido con frecuencia porque su egocentrismo no le deja ver la realidad. Siempre está enfocado en sí mismo y pierde de vista que el mundo no gira a su alrededor.

