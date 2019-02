Estos son los signos más enojones del zodiaco

La cultura, la familia y las vivencias personales, influyen de manera importante en nuestra personalidad, pero hay ciertos rasgos que de una u otra forma siempre han estado ahí.

Por eso podemos decir si bien existen signos del zodiaco que tienen muchísimas cualidades, también son bastante enojones, de hecho, en ocasiones se irritan tanto que hasta pierden el control. ¿Quieres saber de quiénes se trata?, ¡ahora te contamos!

Aries

Aries es dominante, exigente y autoritario. Siempre dice lo que piensa y en ocasiones puede ser bastante directo, por eso a la gente no le gusta que le diga la verdad, lo cual hace enojar a este signo. Cuando se trata de defender sus intereses, no hay nada que lo detenga. Siempre gana las discusiones.

Tauro

Terco a más no poder y fúrico. Aunque es de naturaleza pacífica, cuando alguien lo reta con malos argumentos, se enoja, alza la voz e incluso puede dar bastante miedo. Si es tu amigo, no lo hagas enojar o prepárate para no hablar con él por un tiempo, pues no te volverá a hablar hasta que se le pase el coraje.

Géminis

Géminis es muy alegre, positivo y muy rara vez lo verás enojado, sin embargo, cuando esto sucede hay que tenerle miedo, pues cualquier cosa puede pasar. Es capaz de llegar a lo golpes con tal de defender a su familia y amigos.

Cáncer

Si bien Cáncer es todo amor y ternura, también es conocido por ser bastante corajudo. Tiene mucha paciencia y te podrá aguantar muchas cosas, pero si lo agarras en sus 5 minutos no habrá ni quién te defienda. En cuestiones de honor, es imparable.

Leo

Se enojan cuando criticas su actitud o trabajo. Pueden llegar a ser muy arrogantes y déspotas. No se dejan de nadie. Cuando ve que las cosas no tienen solución, se alejan y dejan a todos los involucrados enojados.

Virgo

Cuando hay problemas, es el primero en salir a defender a quien sea y de lo que sea. Le gusta hacer críticas constructivas y destructivas, aún cuando no has pedido su opinión. Puede escaparse de cualquier lío gracias a su don con la oratoria, incluso puede hacer amistad con su competencia. Si lo traicionas, ten por seguro que te llevará a la ruina.

Acuario

Es uno de los signos más corajudos, pero muy a su estilo. Siempre hace bromas pesadas y por lo tanto siempre está metido en conflictos con medio mundo. No tolera a quien no sabe aguantar una buena broma.

Piscis

Otro signo amoroso, cariñoso, sensible y pacífico. Prefieren alejarse cuando hay problemas, pero una vez enojados se transforman en verdaderos monstruos. De verdad, no quieres verlo enojado, mejor mantenlo en paz.