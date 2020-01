Estos son los signos más VIOLENTOS del zodiaco ¡Cuidado!

Estos signos del zodiaco no sólo tienen problemas con su temperamento, sino que cuando explotan se convierten en personas súper violentas y provocadoras. Aunque en su mayoría aparentan ser tranquilos y relajados, la realidad es que les hierve la sangre por dentro y no querrás estar en su camino cuando exploten de furia.

Aries

Como era de esperarse, Aries es el signo más violento de todos, pues tal y como su zodiaco lo indica, representan literalmente la guerra. Son irritables, así que no suelen aguantar bromitas ni discusiones y tienen un lado oscuro al que suelen llegar con demasiada facilidad.

Si eres una persona tranquila o no sabes defenderte, mejor vete con cuidado, pues Aries no tiene ningún problema con solucionar sus conflictos de manera física.

Tauro

Parece que no rompe un plato, pero mejor no lo provoques. A Tauro le gusta pelear a puño limpio y está listo para reaccionar tanto verbal como físicamente. Este signo del zodiaco pierde el control con facilidad y nunca mide las consecuencias de sus actos. Por su fuera poco, no olvida una pelea rápidamente y ten por seguro que si discute contigo te guardará rencor por siempre… o al menos por mucho tiempo.

Cáncer

Seguramente ya te habrás dado cuenta de que los Cáncer pelean por todo, hasta por la sombra que los acompaña, así que no es difícil intuir que se trata prácticamente de expertos en guerra. A diferencias de Aries y Tauro, Cáncer no suele llegar a lo físico, aunque lo hará si es necesario, pues para él funcionan mucho mejor las tácticas psicológicas.

Cuando se enoja, tarda un rato en perdonar a quien lo ofende y si hieres sus sentimientos, es capaz de convertir una pelea insignificante en un problema de meses.

Leo

Los Leo son súper irritables y pierden la paciencia más rápido que cualquier otro signo. Ellos no tienen por qué estar aguantando tus ‘tonterías’, o al menos eso sienten. Por si fuera poco, insistirán e insistirán hasta hacerte ver que tú estabas equivocado o simplemente te destruirán con sus palabras.

Sagitario

Al igual que Aries y Tauro, Sagitario es capaz de llegar a los golpes con mucha facilidad. Si las agresiones verbales no le son suficientes, comenzará a soltar puñetazos y no parará hasta sentirse victorioso o que su víctima se rinda. Son rencorosos como ellos mismos y prácticamente incapaces de perdonar, sin embargo, luego de una pelea hacen como si nada hubiera pasado.

