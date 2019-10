Estos son los signos del zodiaco más malhumorados ¡Nadie los soporta!

Si tienes problemas para manejar tus emociones, no es tu culpa, sino de tu signo del zodiaco. Gran parte de nuestra personalidad está definida por los astros y el mes en el que nacimos, así que si eres melancólico, sensible o malhumorado, se debe principalmente a esta razón.

Esto no quiere decir que no lo puedas cambiar o mejorar, sin embargo, existe una razón por la que a veces no puedes controlar tus ‘instintos’ y por ello a continuación te compartiremos cuáles son los signos más gruñones del zodiaco… en serio, nadie los soporta.

Géminis

Los nacidos bajo el signo de Géminis, es decir entre el 21 de mayo y el 20 de junio, tienden a ser muy malhumorados, principalmente por su personalidad dual. Si bien en un momento pareciera que son los más felices del mundo, 5 minutos después los invade la ira y les cambia completamente el ánimo. ¿A qué se debe? Ni siquiera ellos lo saben, pero lo mejor es que aprendan técnicas de respiración para que controlen esos arranques maquiavélicos.

Virgo

Virgo se caracteriza por ser muy calmado, sin embargo tiene arranques de furia que nadie puede controlar (o soportar). A este signo le encanta el control, o al menos la ilusión de este, y cuando las cosas no salen conforme a lo planeado, puede estallar en cólera. Mejor hazte a un lado y regresa cuando se encuentre mejor, pues cuando Virgo está molesto es capaz de echarle a perder la semana entera a cualquiera.

Acuario

Acuario es un signo muy ordenado, eficiente, analitico y podriamos decir que hasta calmado, de hecho, aparenta controlar extremadamente bien sus emociones, pero cuando se trata de la ira, no hay límite ni botón de apagado. El problema es que aparenta estar muy bien, aún cuando está irritado, y cuando sobrepasas su tolerancia, estalla y parece que una simple tontería lo enojó, pero no… hay toda una historia detrás de ese ‘panchito’.

