Estos son los signos del ZODIACO más PENOSOS

Estos son los signos más PENOSOS del zodiaco

Si eres de aquellos que se avergüenza con muchísima facilidad, probablemente eres una persona muy sensible, a la cual no le gusta sentirse observada ni juzgada; tal vez tiendes a darle mucha importancia a cosas muy sencillas y posiblemente eres de alguno de los siguientes signos del zodiaco.

Cáncer

Cáncer no sólo es un signo bastante sensible, si no es que el más, sino que le cuesta mucho trabajo manejar sus emociones y tiende a caer en la ira, vergüenza y ansiedad con mucha facilidad. Siempre quiere saber qué es lo que está sucediendo a su alrededor y por lo general le importa mucho el qué dirán y cómo lo perciben las demás personas.

Virgo

El signo perfeccionista por naturaleza es Virgo, así que no se trata simplemente de una persona a la cual le gusta que todo le salga bien, sino que siempre quiere destacar y ser el mejor y no sabe manejar sus emociones cuando las cosas no salen como planeaba.

Dado a que siempre tiene muy altas expectativas, jamás está preparado para lidiar con el fracaso, la humillación y la vergüenza. Asimismo, se trata de un signo del zodiaco que suele tomarse todo muy a pecho y no tiene un gran sentido del humor.

Libra

A pesar de que los Libra son muy inteligentes, se trata de personas muy ‘bonachonas’ e ingenuas, así que siempre suelen darlo todo por las personas que más les importan, pero estas tienden a traicionarlos y hacerlos sentir avergonzados de sí mismos; nunca logran entender cómo no pudieron ver las señales de aquellas personas malintencionadas.

Piscis

Piscis se la pasa soñando despierto, tiene muchísima imaginación y su cabeza nunca para de dar vueltas, es por ello que siempre crea escenarios embarazos en su mente, aún sin darse cuenta. Cree que no tiene las habilidades necesarias para relacionarse correctamente con los demás y esto también lo hace sentir avergonzado. No obstante, la realidad es que todo está en su cabeza y si tan sólo aprendiera a relajarse no sería tan susceptible a sentirse apenado o humillado.

