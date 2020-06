Estos son los nueve sueños más recurrentes y lo que significan

sueños significado estilo y vida

¿Los sueños tienen un significado más profundo? Un sorprendente número de personas cree que la respuesta a esta pregunta es sí. Según una encuesta realizada por Newsweek, un enorme 43% de los estadounidenses creen que revelan deseos inconscientes.

El famoso psicoanalista Sigmund Freud describió los sueños como el camino real hacia el inconsciente y sugirió que al estudiar el contenido, podríamos sacar a la luz los deseos ocultos que conducen a la neurosis.

¿Cuál es el significado de los #sueños? ✨����



Analizar los símbolos de los sueños y atribuir significado se ha convertido en una fuente popular de entretenimiento y autorreflexión en la cultura popular. ¿Los sueños realmente tienen significados ocultos? ¿Puedes aprender tus deseos inconscientes interpretando tus sueños?

Si bien la mayoría de las teorías modernas sugerirían que la respuesta es no, esto no ha impedido que los intérpretes y analistas publiquen una gran cantidad de diccionarios de sueños que pretenden identificar lo que realmente significan estos temas y símbolos de sueños comunes.

Echemos un vistazo más de cerca a algunos de los sueños más comunes y lo que algunos de los libros de interpretación más populares tienen que decir sobre ellos.

Sueños sobre caer

Los sueños de caer desde grandes alturas son muy comunes. Si bien existe un mito popular de que si golpeas el suelo en tu sueño, morirás en la vida real, simplemente no es cierto. Entonces, ¿qué podrían significar realmente los sueños de caer?

Según muchas interpretaciones populares de los sueños y al menos un estudio, la caída es una señal de que algo en su vida no está yendo bien. Podría sugerir que necesita repensar una opción o considerar una nueva dirección en alguna área de su vida. vida.

"Soñar con caer es muy común. Es un símbolo de miedo en la vida real, tal vez de fracasar en el trabajo o en la vida amorosa", afirma Russell Grant, autor de The Illustrated Dream Dictionary.

"Caer a menudo expresa la necesidad de dejarse llevar y disfrutar más de la vida".

Sueña con estar desnudo en público

¿Alguna vez has tenido uno de esos sueños incómodos en los que apareces en la escuela o en la oficina con tu traje de cumpleaños? No te preocupes Soñar con estar desnudo no es inusual.

Penny Peirce, autora del Dream Dictionary for Dummies, sugiere que soñar con la desnudez pública puede indicar que te sientes como un farsante o que tienes miedo de revelar tus imperfecciones y defectos.

Sueños sobre ser perseguido

Los sueños que presentan ser perseguidos por un atacante conocido o desconocido pueden ser particularmente terroríficos. Este tipo son muy comunes.

Pero, ¿qué dicen estos sueños sobre lo que sucede dentro de tu mente? Los intérpretes a menudo sugieren que tales significan que estás tratando de evitar algo en tu vida diaria.

Los sueños son significativos y podrían representar algún miedo o temor

Tony Crisp, autor de Dream Dictionary, sugiere que podría indicar un deseo de escapar de sus propios miedos o deseos.

La clave para comprender lo que podría significar tal sueño depende en parte de la identidad de su perseguidor. Ser perseguido por un animal puede indicar que te estás escondiendo de tu propia ira, pasiones y otros sentimientos.

Si su perseguidor es una figura misteriosa y desconocida, podría representar una experiencia infantil o un trauma pasado. Si estás siendo perseguido por alguien del sexo opuesto, Crisp sugiere que eso significa que tienes miedo al amor o que te persigue una relación pasada.

Sueños sobre la pérdida de dientes

Penny Peirce, autor de Dream Dictionary for Dummies, sugiere que soñar con perder dientes puede tener múltiples significados. Puede que estás preocupado por tu atractivo o apariencia. También podría indicar preocupación por su capacidad de comunicarse o que podría haber dicho algo vergonzoso.

"La verdadera esencia de los dientes es su capacidad para morder, cortar, rasgar y moler", explica.

"Si se te caen los dientes, pierdes poder personal y tu capacidad de ser asertivo, decisivo y autoprotector".

Sueños sobre morir

La muerte es otro tema común de los sueños y que puede ser particularmente desconcertante. Los soñadores a veces se les revela el fallecimiento de un ser querido o de ellos incluso. Las interpretaciones populares a veces sugieren que tales sueños reflejan ansiedad por el cambio o miedo a lo desconocido.

"Al igual que la muerte, el cambio puede ser aterrador porque, también como la muerte, no sabemos qué está 'al otro lado' del cambio, por lo que la mente soñadora compara el cambio con la muerte", sugiere Lauri Loewenberg en su libro Sueño. "En él desbloquea tus sueños, cambia tu vida", agrega.

Loewenberg también cree que soñar con la muerte de un ser querido puede reflejar un miedo similar al cambio, especialmente con respecto a los niños que alcanzan hitos y crecen.

Tales cambios indican que un niño está creciendo y la mente de los padres comienza a preguntarse a dónde fue la versión más joven del niño. Tales sueños de morir, por lo tanto, reflejan una especie de duelo por el inevitable paso del tiempo.

Los estudios también han demostrado que aquellos que se acercan al final de la vida y los seres queridos que los rodean experimentan sueños significativos, a menudo relacionados con una presencia reconfortante, preparándose para ir, mirando o interactuando con los fallecidos, seres queridos que esperan, experiencias angustiosas y asuntos pendientes.

Sueña con tomar un examen

Según Craig Hamilton-Parker, autor de El significado oculto de los sueños, hacer un examen de tus sueños podría revelar un miedo subyacente al fracaso. Los estudios también han encontrado que los sueños de esta naturaleza son comunes.

"Los exámenes son experiencias estresantes en las que te hacen enfrentar tus defectos", escribe.

"Soñar con reprobar un examen, llegar tarde a uno o no estar preparado demuestra que no se siente preparado para los desafíos de la vida despierta".

Sueños sobre infidelidad

Soñar que tu cónyuge o pareja romántica te está engañando con alguien más puede ser increíblemente angustiante.

En algunos casos, las personas incluso comienzan a preguntarse si el sueño podría ser realmente cierto. ¿Soñar que tu pareja es infiel significa que podría suceder? ¿O que ya está sucediendo?

Mientras que en algunos casos tales sueños podrían ser el reflejo de temores de tal infidelidad, Trish y Rob MacGregor, el autor del Complete Dream Dictionary: A Bedside Guide to Knowing What Your Dreams Mean, creen que esos sueños probablemente no significan eso su cónyuge está engañando o hará trampa.

"Este es otro sueño 'qué pasaría si', estás probando los límites de la realidad", sugieren.

Eve Adamson y Gayle Williamson, autores de The Complete Idiot's Guide Dream Dictionary, postulan que tales sueños sobre la infidelidad indican problemas de confianza, lealtad y comunicación en una relación.

"Si usted o su pareja hicieron trampa en su sueño, uno de ustedes no está obteniendo lo que necesita de esa relación en este momento", escriben.

Sueños sobre volar

Los sueños de volar son experimentados por muchos. Pueden ser emocionantes e incluso liberadores, pero a veces pueden ser bastante aterradores (especialmente para aquellos que temen a las alturas).

Según Tony Crisp, autor de Dream Dictionary, los sueños sobre volar a menudo representan dos lados muy diferentes.

Por un lado, tales sueños pueden representar sentimientos de libertad e independencia. Por otro lado, también pueden indicar un deseo de huir o escapar de las realidades de la vida.

Pero debido a que a menudo implica sentimientos positivos de placer, volar puede representar nuestra sexualidad ... especialmente aspectos de que expresa libertad de las normas y restricciones sociales".

Sueños sobre el embarazo

Los intérpretes de sueños a menudo sugieren que los sueños sobre el embarazo representan todo, desde la creatividad hasta el miedo. David C. Lohff, autor de Dream Dictionary, cree que los sueños de embarazo a veces pueden representar los temores de una mujer de ser una madre inadecuada.

El autor Tony Crisp, por otro lado, sugiere que tales sueños indican que el soñador está desarrollando un área potencial o profundizando una relación. El intérprete de sueños Russell Grant escribe que estos sueños presagian tiempos difíciles.

Los sueños son personales

¿Entonces, qué piensas? ¿Algunas de estas interpretaciones de los sueños parecen precisas? Si no, no te preocupes, tus sueños son únicos y muy personales.

Es probable que no encuentre nada más que entretenimiento simple en libros de interpretación generalizados y diccionarios de sueños.

En cambio, considere sus sueños como un reflejo de su vida de vigilia, reflejando sus miedos, ansiedades, deseos, esperanzas y aspiraciones para el futuro.

Con toda probabilidad, las cosas que experimentas en tus sueños son probablemente un reflejo de las preocupaciones que enfrentas en tu existencia diaria.