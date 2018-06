Estos son los mitos de la carne de cerdo que necesitas conocer

La carne de cerdo es una de las carnes que más se consumen en el mundo, sin embargo existen muchos mitos que afirman que este tipo de carne no es saludable.

Así que si eres amante de la carne de cerdo, necesitas conocer si los mitos sobre esta deliciosa y barata carne son realidad ¡toma nota!.

Es muy grasosa

Esta es una creencia muy común, sin embargo es falso. La carne de cerdo contiene distintas cantidades de grasa, lo importante es saber cómo elegir el corte más saludable.

De acuerdo a la experta, el lomo es uno de los cortes más magros, incluso aporta menos grasa que el pollo.

Otras opciones pueden ser el filete, la pierna, el solomillo y la pulpa.

Aumenta masa muscular

Cierto, la carne de puerco sí aumenta la masa muscular. La razón es que contiene aminoácidos esenciales que la colocan como una de las fuentes dietéticas más completas en proteína.

Por ello, la carne de puerco es ideal para quienes deseen perder peso, ganar masa muscular y para niños, adolescentes y adultos mayores.

Tiene mucho colesterol

Esto es cierto, pero no es tan grave como pudiera parecer. Igual que otros alimentos de origen animal, la carne de cerdo tiene colesterol pero en cantidades adecuadas no tiene ningún efecto sobre los niveles de colesterol en la sangre de las personas sanas.

Causa enfermedades

Mucha gente no come carne de cerdo debido a este mito, sin embargo es totalmente falso. No toda la carne de puerco está contaminada con el parásito que provoca enfermedades como cisticercosis.

Esta infección suele darse en cerdos que se criaron en malas condiciones higiénicas y puede causar daños cuando se consume la carne cruda o poco cocida.

No es nutritiva

Mentira. La carne de este animal aporta proteína y vitaminas B1 y B3, esenciales para mantener fuerte al corazón y al sistema nervioso.

También tiene fósforo, el cual fortalece los huesos y aporta energía a las células. Su aporte de potasio la hace ideal para personas que sufren de presión arterial alta.