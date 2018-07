Estos son los mensajes de WhatsApp que no deberías mandarle a tu chico

Cuando empiezas a salir con alguien, la mayoría de las veces, tienes que cuidar tus palabras para que el chico que te gusta no se asuste y piense que eres muy intensa.

Así que tienes que expresarte de una forma correcta a la hora de estar con él o mandarle un mensaje de WhatsApp; Checa que mensajes empeorarán la situación con tu posible galán o novio.

¿Con quién estás?

Mucho cuidado si todavía no formalizan su relación y ya quieres saber en dónde y con quién está, podrías parecer como una mujer controladora y eso podrá hacer que el hombre que te interesa definitivamente se aleje de ti.

¿Aún le hablas a tu ex?

¡La vida personal no debe ser cuestionada! Al escribir esto no harás nada más que mostrar tu inseguridad y debes estar segura que aunque se escriba con su ex jamás lo va a admitir.

Te amo

Te amo está bien en un mensaje de texto sólo si ya se han dicho te amo en persona, no le digas que lo amas por primera vez y menos a través de un mensaje de texto.

¿Por qué no respondes mis mensajes?

Nunca debes de rogar ni un saludo, y por favor, muestra que tienes dignidad y dale espacio, aunque te intrigue conocer el motivo por el cuál no te contesta, guarda la calma porque si insistes demasiado en primera sabrá que te tiene a su disposición y en segunda lo pensará dos veces antes de tener algo contigo porque creerá que eres una controladora.

No me ha bajado

Cuando no llega la menstruación a tiempo, lo primero que piensas es que él lo debe saber y es muy normal porque estás asustada de un posible embarazo, sin embargo, es un tema que no puede tratarse por mensaje, si eso llega a pasar lo mejor es sentir el apoyo con un abrazo, escuchando que todo estará bien o buscando alternativas para cerciorarse si es una falsa alarma o no.

Y si ya confirmaste que estás embarazada, tampoco le des la noticia por WhatsApp porque te perderás de su reacción.