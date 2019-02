Estos son los hombres más infieles, según su signo del zodiaco

¿Quién no querría que su date viniera con todo y currículum vitae de sus relaciones pasadas? Número de ex novias, número de ex novias locas… infidelidades, coqueteos dentro de la relación, detalles, nivel de romanticismo y pasión sexual… en fin, sólo lo imprescindible.

Debería de ser un requisito, pero por ahora sólo podemos conformarnos con la ayuda de la astrología, la cual muy sabiamente ha interpretado de forma casi infalible lo que conlleva ser de uno u otro signo del zodiaco.

Por eso el día de hoy, con su ayuda, te diremos cuáles son los hombres más infieles del zodiaco, ¿estás lista?, ¡continúa leyendo!

Libra

Es muy difícil no caer en la redes de un Libra… es romántico, atento, detallista y apasionado; suena perfecto, ¿no? Sin embargo, también es bastante bueno para manipular y no le gusta estar solo. Divertirse y conocer chicas nuevas son 2 de sus pasatiempos favoritos, los cuales en la mayoría de las veces van de la mano. Sólo será fiel hasta que quiera sentar cabeza y después de haber saltado de cama en cama y de relación en relación.

Sagitario

Infiel y peligroso. Sagitario es un signo libre al que no le gustan las ataduras. Le encanta la adrenalina e ir en contra de la corriente. Lamentablemente si te es infiel, probablemente no te darás cuenta hasta que te deje; es bastante meticuloso.

Piscis

Si bien Piscis podría sonar como la pareja perfecta gracias a sus detalles, sensibilidad y romanticismo, es un signo soñador al que le encanta cumplir sus fantasías, las cuales por lo general incluyen estar con una pareja formal y “la otra”. Así es, no son infieles por una noche, suelen mantener relaciones duraderas con su amante, así que ojo.

Acuario

¿Te suena la historia de: “es que ya no es como antes”, “ya no me tocas”? Bueno, esas palabras las inventó Acuario. El mínimo descuido de su pareja será suficiente para correr a los brazos de otra. Deberás de tener mucho cuidado, pues las infidelidades son un signo particular de este signo, además, también son muy inestables emocionalmente, le huyen al compromiso.

