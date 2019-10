Estos son los hábitos negativos que te impiden ser feliz

Para ti, ¿qué significa ser feliz? Hay una película que nos habla precisamente de esto y aunque para muchos pudiera ser bastante acertada, para otros el significado de la felicidad podría ser completamente diferente. No obstante, si hay algo claro es que ni las posesiones ni el estatus te podrán dar eso que tanto anhelas y por eso el día de hoy te hablaremos de los hábitos que, aunque no te des cuenta, simplemente te impiden ser feliz.

Olvídate de las horas extra

Por supuesto que el trabajo es necesario y entendemos que necesites el dinero, pero no puedes vivir para trabajar. Diversos estudios han demostrado que el exceso de trabajo es fatal para la salud mental, pues gracias al estrés puedes desarrollar depresión y ansiedad.

Busca el balance en tu vida y encuentra el equilibrio entre el trabajo y tu vida personal. Recuerda que el dinero y el empleo no lo es todo, necesitas relacionarte con la gente, cultivarte, hacer cosas que te gusten, ejercitarte, entre otras actividades más, para ser feliz.

Deja de decirte cosas negativas

Probablemente nunca te has percatado del poder de tus palabras, pero estas son capaces de crear o destruir, ¿tú para qué las usas? Deja ya la ‘autocharla negativa’, no te menosprecies y no te trates mal, a veces nosotros mismos podemos convertirnos en nuestros peores enemigos.

Deja de intentar impresionar a los demás

Vivimos en un mundo en el que ‘tienes’ que pretender ser alguien que no eres para encajar en los aburridos e irreales moldes de la sociedad, ¡deja de lado todo eso, ya! Sé tú mismo, valórate, quiérete y aprecia todo lo bueno que eres, si a alguien no le gusta, ¡compermiso!

No te imaginas el estrés y el desgaste que implica tratar de ser alguien que no eres o no te gusta, o tratar de cumplir los estándares y expectativas de los demás, mejor dedícate a mejorar por ti mismo y convertirte en alguien que admires.

Nadie te debe nada

Somos muchos los que alguna vez nos hemos sentido con el ‘derecho’ de algo sólo por ser nosotros mismos, pero no, ¡nadie te debe nada! Ni tus padres, ni tus maestros, ni tu jefe, ni nadie.

En lugar de creerte merecedor del mundo entero (esta mentalidad te llevará a sufrir terribles decepciones), trabaja por conseguir lo que quieres y sé agradecido por lo que tienes. Cuando cambias el lente, comienzas a ver la vida de una forma diferente, ¡inténtalo!

Olvídate de la “mentalidad de la escasez”

De acuerdo con el libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”, de Stephen Covey, hay gente que piensa que no hay suficiente éxito en el mundo para todos:

"La mayoría de la gente está profundamente adentrada en lo que yo llamo la mentalidad de escasez: ven la vida como si tuvieran sólo tanto, como si sólo hubiera un pastel ahí fuera, y si alguien tuviera un gran pedazo de pastel, significaría menos para todos los demás”.

“Las personas con una mentalidad de escasez tienden a no saben compartir el reconocimiento y el crédito, el poder o el beneficio - incluso con aquellos que los ayudan. Tampoco se sienten felices por los éxitos de los demás”.

En lugar de ello trata de enfocarte más en la “mentalidad de la abundancia”, la cual, por el contrario, nos hace creer que hay mucho y es suficiente para todos.

“Esto da como resultado un reparto de prestigio, de reconocimiento, de beneficios, de toma de decisiones. Abre posibilidades, opciones, alternativas y la creatividad”.

