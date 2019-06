Estos son los “ex” más insoportables, según su signo del zodiaco

Todos conocemos a ese ex novio insoportable y tóxico que simplemente no puede dejar ir la relación, ya sea porque no te supera y piensa que puede recuperarte, o porque inventa chismes y habla mal de ti. Sea como sea, estos son las ex parejas que definitivamente quieres evitar, según su signo del zodiaco. ¿Eres tú uno de ellos? ¡Averígualo!

Géminis

Todos quieren ser amigos de Géminis, pero cuando de tenerlo de pareja, o más bien ex pareja, se trata, no cualquiera se apunta. Seguir adelante resulta difícil cuando has terminado una relación con este signo, pues es el ex que no logra superar la relación; nunca sabe qué es lo que quiere y termina intentando regresar.

Cáncer

Sabemos que Cáncer tiene algunos conflictos para manejar su temperamento y emociones, así que no es de extrañarse que de repente recibas reproches y malos comentarios de su parte. Mucho depende de cómo hayan terminado, pero si las cosas salieron mal, puedes estar seguro de que estará lleno de resentimiento, incluso años después de haber terminado.

Virgo

Virgo pareciera ser el ex novio modelo, puedes estar segura de que desaparecerá completamente de tu vida, pero puede que en algún momento te enteres de que ha estado hablando mal a tus espaldas… y lo peor, ¡con sus amigos en común! También es muy probable que se desahogue con tontas indirectas en redes sociales… no, no lo ha superado.

Sagitario

Sagitario definitivamente es el ex novio que no quieres tener, pues al igual que Géminis, sólo hace las cosas más confusas. Se mostrará arrepentido e intentará “regresar” contigo, pero ahora sin compromisos, lo que realmente espera es poderse divertir de forma casual. Ten cuidado, tus sentimientos están de por medio.

