Estos son los días que te llevará adaptarte al cambio de horario. (Foto cortesía El Imparcial)

Si con este cambio de horario te has sentido cansado o no has estado muy concentrado, descuida, de acuerdo con los especialistas, son algunos de los efectos que podrías sentir en tu organismo por el cambio de Horario de Invierno.

Cansancio tras el cambio de horario

De acuerdo con El Informador, el neurofisiólogo clínico y director del Instituto de Medicina Integral del Sueño, Reyes Haro Valencia, explicó que “debido a la plasticidad cerebral el organismo puede adaptarse a cualquier cambio, por lo que transición de horario no provocaría afectaciones de manera significativa.

Tenemos un reloj biológico perfectamente adaptable a cambios, por lo que una hora no ha demostrado ningún efecto sobre la salud más allá de la sensación extraña que tenemos al día siguiente”, Reyes Haro.

Ante la sensación de cansancio muy posiblemente te puedas sentir irritado, pero tranquilo, de acuerdo con el portal El Informador, es por la “dificultad transitoria para conciliar el sueño la noche siguiente al cambio de horario”.

El cambio de horario puede hacer que te sientas irritado. (Foto cortesía Univision)

El impacto no es al despertarte

Por otro lado el neurofisiólogico Sergio de Jesús Aguilar Castillo, explicó que “el impacto no es al despertarse, sino en la noche porque el cuerpo tiene un ciclo. Nuestro cuerpo sigue una inercia que hará que no nos durmamos a las 11, como teníamos programado, sino hasta las 12”.

Para que te adaptes a este nuevo horario se estima que lleva de tres a cinco días (“en personas sin trastornos crónicos al sueño”).

TE PUEDE INTERESAR: Horario de Invierno 2019: Reduce tu consumo de gas en la ducha

De igual forma explicó que en los días siguientes al cambio se podrán llevar a cabo ciertas medidas para que tu sueño se regularice de nueva cuenta: ten un horario más rígido al despertar, establece patrones a la hora de dormir y evita el uso de celulares.

Tras el cambio de horario, evita el uso del celular antes dormir. (Foto cortesía Walac Noticias)

Cabe mencionar que el neurofisiólogico Sergio de Jesús, también explicó que el organismo está regido por un reloj biológico y que tendrás efectos fisiológicos en tu cuerpo si hay cambios crónicos en el sueño, como ansiedad, psicosis y depresión; en este caso no existirá mayor repercusión puesto que sólo es una hora.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.