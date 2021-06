Estos son los colores de verano que estarán en tendencia este 2021

Los colores del verano 2021 van desde lo más vibrante hasta tonalidades más sutiles. A principios de año en la primavera, hemos visto predominar el verde, azul, amarillo, naranja, rosa, entre algunos otros, y estas mismas tonalidades continuarán en las prendas de vestir, accesorios, calzado y más para la temporada cálida.

El 2020 estuvo marcado por ropa cómoda y colores neutros, pero este año el color será la clave para que tu look sea el de toda una fashionista. Los expertos en moda recomiendan combinar las tonalidades en tendencia para darle mayor estilo y personalidad a tu look veraniego.

Así que en La Verdad Noticias te damos un listado de los colores que no podrán faltar en este verano en tus outfits, donde el amarillo más optimista ha sido fijado como uno de los tonos el año, según el sistema Pantone. Por lo cual, es momento de revisar qué es lo que tienes en el clóset que te ayudará a completar tus conjuntos.

Colores del verano perfectos para este 2021

Arma tu look ideal para el verano según los colores de tendencia/Foto: Pinterest

De acuerdo con la revista Harper's Bazaar, son ocho colores los que van a predominar en esta temporada veraniega, y podrás adecuarlos a tu estilo de la manera que más te guste. Ya que son tan versátiles que puedes usarlos para ir a la oficina, a la playa, en una cita romántica, entre otros, siempre y cuando los combines con tonos neutros como blancos, negros y grises.

Hot Pink

Un rosa más fuerte y llamativo similar al fucsia que te hará destacar donde te encuentres/Foto: InStyle

Baby Blue

Un color azul pastel que favorece mucho a las pieles morenas y que otorga una imagen más delicada/Foto: Pinterest

Marigold Yellow

El amarillo caléndula y las variantes de este intenso color son los tonos que más se están viendo desde la primavera/Foto: Glamour

Naranja (desde el teja hasta el calabaza)

Las diversas tonalidad del naranja estarán presentes en la época de ir a la playa/Foto: Podium Latinoamérica

Verde Brillante

Este color es uno de los que estuvieron muy presentes en las pasarelas de moda más importantes/Foto: Telva

Beiges y Tierras

Los tonos beige podrás encontrarlos en diferentes prendas veraniegas y combinarlo con colores más llamativos/Foto: Clara

Verde Menta

Esta variedad del verde será un tono que podrías usar por las mañanas o tardes/Foto: Youtube

Rosa Pastel

Si no eres tan atrevida o arriesgada como para usar el Hot Pink, el Rosa Pastel es el color que no puedes dejar ir/Foto: Youtube

¿Cuál es el color del año 2021?

Estos colores no sólo los encontrarás en ropa, sino también en accesorios, en arte, diseño, entre otros/Foto: Vanidades

De manera inesperada, el Pantone Color Of The Year 2021 no es sólo uno, sino dos: el Illuminating y el Ultimate Gray, es decir un amarillo súper ilumindo, que da una sensación de alegría y optimismo, junto con un tono más frío que representa fortaleza y solidez.

Además del listado de colores que te hemos presentado, estas dos tonalidades también estarán predominando en los outfits de las temporadas. Por cual, si disfrutas seguir las tendencias de moda, seguramente querrás combinar ambos tintes con los colores de verano que te darán gran presencia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.