Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- En la actualidad tener un auto es algo primordial para las personas. Por ello te decimos que estos son los autos que jamás debes comprar. Consumer Report hizo una encuesta con los vehículos que no agradan a las personas.

Estos son los autos que jamás debes comprar

Mitsubishi Mirage

Mitsubishi i-MiEV

Fiat 500L

Chrysler 200

Toyota Tacoma

Dodge Journey

Mercedes Benz CLA

Maserati Ghibli

Land Rover Discovery Sport

Cadillac Escalade

El índice de satisfacción dice que estos son los autos que jamás debes comprar. Estos decidieron invertir más de 10 mil dólares en un auto que debería darles satisfacción por ser un auto de lujo. Este índice tomó en cuenta como actúan los carros en carretera, la confiabilidad y la seguridad. El reporte no sólo se hizo con base a la experiencia de un usuario. Se realizaron una serie de encuestas a conductores principalmente de Estados Unidos . Este fue el resultado:Este auto es de motor débil y su desempeño se compensa con el ahorro en gasolina. Sus tres cilindros dan como resultado un arranque débil y una vibración molesta. El automóvil “se siente torpe, barato e insustancial. Al final no hay una razón convincente para comprar un Mirage”.De acuerdo a los usuarios este carro eléctrico es lento, torpe y rígido. En un cargador de 240 voltios tarda alrededor de 6 a 7 horas. En uno estándar, de 110 voltios e tiempo para lograr una carga completa es de 21 horas.Este carro es sin duda el peor del rankig de acuerdo con los usuarios. A pesar de contar con un buen espacio y con un buen nivel de respuesta en carretera, esta calificado como “desalentador y rígido”. En general, un alto porcentaje de propietarios desearían no haber comprado este hatchback.Manejar un Chrysler 200 es torpe, inestable y el motor es de 4 cilindros Las encuesta señalan que es decepcionante. La transmisión no es cooperativa y el asiento de atrás se siente claustrofóbico.Tacoma sigue contando con sus habilidades todo terreno. Su rediseño es rígido y pesado. De acuerdo con los reportes la cabina es ruidosa y la conducción es incómoda.Esta camioneta carece de agilidad. En las pruebas de choque frontal presentó un mal desempeño. Además de que para ser una SUV tiene la peor economía de combustible.Al principio el motor no responde y tiene un encendido “abrupto”. El acceso a la cabina es difícil y el interior bien equipado es estrecho. Al final se convierte en un coche para el que obtener la versión más equipada cuesta igual que uno de los modelos top de la marca.Ni el lujo se escapa. Si hablamos de un manejo deportivo cumple con todas las características, es ágil y sus frenos son fuertes, incluso su sonido es muy convincente. Sin embargo, el paseo en él es fastidioso, rígido y sus asientos traeros son estrechos.Su desempeño en carretera es pobre, su manipulación está lejos de ser deportiva y su cabina es bastante simple para una marca de este tamaño.Un Cadillac que no es cómodoLos asientos de la segunda fila son demasiado bajos y la tercera fila es estrecha, su sistema de información es confuso. En general, su fiabilidad es la peor en su clase.