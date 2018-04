Hacer que un encuentro sexual sea algo que ni tu ni tu pareja olviden implica varias cosas

Para hacer que un encuentro sexual sea algo que ni tu ni tu pareja olviden, tiene que haber varios factores súper importantes y uno de ellos es...saber moverse, por ello estos son los 5 consejos para tener el mejor sexo de tu vida.

Saber moverse es algo muy subjetivo, pues para una persona moverse lento y suave puede ser lo ideal, mientras que para su pareja lo rápido y furioso sea su estilo; por lo que como dicen muchos "el gusto se rompe en género" y el erotismo y el sexo no son la excepción.

Estos son los 5 consejos para tener el mejor sexo de tu vida:

Primero comunícate:

Tienen que aclarar qué les gusta a ti y a tu pareja en el sexo; conocerse a profundidad y poder hablar libremente, sin miedos ni prejuicios acerca de sus preferencias. Atrévete a hablar con tu pareja, lo vas a agradecer.

Tiempo al tiempo:

No siempre tenemos el tiempo que queremos para estar en la intimidad con nuestra pareja; sin embargo, eso de andar a prisas siempre al comer, tener relaciones, bañarnos, etc. no es lo mejor.

Con ello se pierde la capacidad de disfrute y de valorar a través de todos nuestros sentidos las sensaciones placenteras, por eso tiempo al tiempo para tener el mejor sexo de tu vida.

Calienta motores:

Es fundamental “calentar motores” antes del sexo, sino hay una buena lubricación puede ser doloroso, además de que el cachondeo, besos, abrazos, caricias y juegos hacen más divertido tener relaciones sexuales.

Es la parte más “jugosa” donde pueden explorar sus más secretas fantasías y dejar volar a su imaginación.

Aprende a bailar:

Bailar relaja nuestros cuerpos y mentes, nos hace expresar nuestros deseos y emociones, además es una forma sencilla de iniciar un contacto corporal con alguien y ver cómo es la química entre ustedes.

Realmente no importa mucho que estilo de música bailen o si sean fans del mismo género, tampoco si son bailarines expertos o es la primera vez que bailan, lo primordial es hacerlo con alegría, gusto y cachondeo.

Protección siempre:

Preocuparse por la posibilidad de contagiarse por una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado, hará que tu mente deambule y estés pensando más en eso, que en disfrutar.

“Es mejor llevar condones y no necesitarlos, que necesitarlos y no llevar”.

El pilón:

Haz ejercicio, come frutas y verduras, parece comercial, pero es indispensable para mantener sus cuerpos sanos y en forma.

Si se la viven comiendo fritanga y acostados viendo la TV, obviamente no tendrán un “buen aguante”, recuerden que tener relaciones sexuales es una actividad vigorosa que gasta mucha energía; además entre más fuertes y flexibles sean sus cuerpos, tendrán mayor capacidad para aguantar toda la noche y poder realizar diferentes movimientos, posturas y dinámicas.

¡Ahora que ya tienes los los 5 consejos para tener el mejor sexo de tu vida!