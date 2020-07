Estos son los 5 alimentos que pueden afectar la salud de tus pulmones

Determinados alimentos no ayudan a la salud de nuestros pulmones. Foto: alimente / concepto

Nuestros pulmones son uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, pues son los encargados de permitir la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono, es decir, tienen el papel primordial de hacernos respirar. Por eso es importante cuidar nuestra salud y para ello, te decimos qué alimentos no debes consumir e incluso, eliminar.

De acuerdo con un artículo de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las personas más saludables respiran hasta 25 mil veces por día. Sin embargo, las personas que tienen dificultades para respirar pueden desarrollar trastornos graves, los cuales pueden ser mortales.

Por ello, debemos cuidar los productos que consumimos para no tener pulmones débiles, lo cual puede desencadenar enfermedades como asma, cáncer de pulmón, neumonía, etc.

Los 5 alimentos a evitar o eliminar:

Embutidos

La Revista Nacional de Enfermedades Respiratorias en México recomienda reducir la ingesta de estos alimentos, pues son altos en sodio y pueden causar hinchazón. Por ello, sugiere el consumo de alimentos con vitamina D como la carne del pescado.

Alimentos procesados

Estos alimentos tienen grasas saturadas y sal en exceso, por ello son pésimos para nuestra salud ya que ocasionan la retención de líquidos, y en consecuencia perjudican la respiración. También ocasionan hipertensión, sobrepeso y obesidad.

Exceso de sal

El consumo excesivo de sal puede ocasionar hipertensión pulmonar arterial así como retención de líquidos, según la Revista Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. En este caso sólo se recomienda consumir la cantidad necesaria, pues también el cuerpo requiere del sodio.

Vegetales Crucíferos

Según The Lung Health Institute, debemos ingerir verduras crucíferas de manera moderada, pues si bien es cierto son alimentos muy saludables que ayudan a prevenir otras enfermedades, podrían afectar a ciertas personas que tienen los pulmones débiles. Los vegetales crucíferos son aquellos que provienen de la familia Brassicaceae, tales como: el brócoli, la col, los rábanos y la coliflor.

Refrescos

Estas bebidas tienen grandes cantidades de azúcar, carbohidratos y calorías vacías, de acuerdo con The Lung Health Institute. Estos ingredientes en exceso no sólo pueden causar enfermedades respiratorias, también diabetes y obesidad. Aunque no lo creas, te puede ayudar a evitar enfermedades respiratorias.

Nuestra alimentación no sólo es primordial para conseguir un buen físico, también ayuda a una buena salud y nutrición de los pulmones, así como del resto de los órganos que conforman nuestro cuerpo.