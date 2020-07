Estos son los 3 amores que tendrás en tu vida

Los 3 amores de tu vida, permanecerán siempre en tu corazón. Foto: ctfassets

El sentimiento del amor es algo que los seres humanos necesitan tener presente en sus vidas de alguna u otra forma y no necesariamente el amor romántico en pareja; sin embargo, la psicología reveló información acerca de tres personas con las que debemos crear un lazo tan fuerte que les vamos a considerar como amores de nuestras vidas.

La psicología dice que el amor pasa por tres etapas definidas, donde la atracción por la otra persona depende del idealismo, narcisismo y sinceridad, y a cada una de éstas le corresponde uno de los tres amores verdaderos que tendremos en la vida.

Primer amor

Este se refiere al amor joven, que usualmente se tiene durante la etapa educativa, donde además se idealiza toda la relación; en esta etapa se cree que todas las relaciones son perfectas y eternas, casi una fantasía en donde nos quedaremos el resto de nuestra vida.

El primer amor es donde lo más importante es cómo te ven los demás y no cómo te sientes en realidad, es un amor que se ve bien ante los ojos de las personas, pues indirectamente se busca la aprobación ya sea de amigos y/o familia.

El primer amor es conocido por ser amor joven. Foto: padresehijos

Segundo amor

Es considerado el más complicado, pues es el que enseña lecciones sobre quiénes somos y cómo nos gusta y no ser amados, pues a veces enfrentarse a la realidad es duro para algunas personas.

Tras el idealismo que deja el primer amor y nos muestra la realidad, comienza una etapa más difícil, fuerte e incluso dolorosa, donde para muchas personas el amor resulta una necesidad. Puede volverse un amor cíclico en donde la gente decide volver sin importar las circunstancias.

Segundo amor o amor complicado. Foto: psicologiaenaccion

Tercer amor

Usualmente en esta etapa las personas ya no quieren tener vínculos sexoafectivos por miedo a sufrir o mantener una relación tóxica; en esta etapa prefieren estar solos y a buscar nuevas posibilidades de vivir de forma autónoma, buscando amor no sólo en una relación amorosa.

Sin esperar el momento, llega alguien inesperado, distinto a los demás y ya no existe idealismo ni necesidad, ninguna de las partes involucradas espera ni exige nada; no hay presión en ser quien no eres, porque sabes que te van a querer tal como eres.

Tercer amor o sin esperarlo. Foto: entaconadas

Es un cariño en donde las personas inmersas en este vínculo se divertirán de forma natural, y tanto el amor como el lazo afectivo se darán con una gran facilidad, mostrando que el amor no está en el pensamiento sino en las sensaciones. También conocido como el amor verdadero.