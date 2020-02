Estos son cinco secretos de belleza de Kate Middleton, aplícalos y luce increíble. Fuente Shutterstock

Si admiras el look de la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, estás leyendo el artículo perfecto, pues, te diremos cinco secretos de belleza, con los que, mantiene su elegante y radiante estilo cada día.

Kate Middleton y sus cinco secretos de belleza

Querer lucir como la Duquesa de Cambridge, podría ser muy intimidante, pues, ¿te imaginas todo el dinero que hay detrás de su look?; sin embargo, no todo está perdido, finalmente, se han dejado filtrar algunos de sus secretos de belleza que, no consisten tanto en dinero, sino más bien, en técnica, práctica y mucha habilidad.

La belleza cuesta, es verdad, pero no solo dinero, sino tiempo y dedicación, y aunque, Kate Middleton tiene sus estilistas y maquillistas, si aprendes las técnicas correctas y sus secretos puedes lucir como la misma realeza.

Ponte muy atenta, toma nota, y asómbrate de lo sencillo que, podría ser lucir tan perfecta como Kate Middleton, con los cinco secretos de belleza que te revelamos.

Secreto uno, cabello con volumen

Dale un toque a tu peinado, poniendo calor por 45 segundo sobre la corona de tu cabeza, eso variará según el clima, pues, si es muy húmedo, podrías necesitar repetir.

Secreto dos, pasadores mágicos

Por trivial que parezca, Kate Middleton, usa pasadores de su mismo color de cabello, para mantener un peinado perfecto ante los fuertes vientos.

Secreto tres, adiós a las ojeras

Para disimular las ojeras, la Duquesa de Cambridge, hace uno de un suave delineador de ojos, marca muy bien las cejas, llena de rimel las pestañas y coloca una sombra con algunos brillos en tono “nude”.

Secreto cuarto, aceite maestro

Uno de los cuidados especiales que, utiliza Kate Middleton, es la aplicación de aceite mosqueta en su rostro, algo que, aprendió de su madre.

Secreto cinco, productos orgánicos

La Duquesa de Cambridge, cuida su cabello como su dieta, y siempre utiliza productos orgánicos; por lo que, cuida su estilizada cabellera con los productos del Salón Chelsea, libres de sulfato. El shampoo que utiliza, se trata de uno sin espuma, y es tipo holístico botánico.

Otro dato muy interesante es que, Amanda Cook Tucker, quien, es la estilista personal de Kate Middleton, reveló que, cuida a la Duquesa de Cambridge con la ayuda de dos secadoras, 13 cepillos, seis peines y tres planchas para el cabello.

Además, indicó que, usa los siguientes productos: el spray sin perfume, Essential Maximum Hold; el spray fijador, Elnett Supreme Hold y el texturizador de Charles Worthington.

