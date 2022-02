Estos signos zodiacales no les va nada San Valentín

Estos signos zodiacales no le va San Valentín

Los signos zodiacales son tan variados que existen algunos que simplemente odian San Valentín pues creen que se trata meramente de una fecha comercial y el amor se debe demostrar todos los días.

Es por eso que se destacan dos partes de la historia, pues mientras algunos signos zodiacales aman y esperan el día de San Valentín, incluso sufren sino tienen pareja para ese día, otros lo odian, detestan la fecha y no les interesa saber nada que tenga que ver con el día de los enamorados.

Tal parece que la idea de ver corazones como decoraciones por todos lados, o caminar por las calles y ver a melosas parejas darse muestras de amor, además de la mercadotecnia que implica el 14 de febrero, simplemente no es de su agrado para estos signos que te revelaremos a continuación.

Signos que detestan San Valentín

Signos que detestan San Valentín

Se ha destacado que algunos signos zodiacales no tienen muy buena relación con San Valentín, ya que son poco románticos y simplemente odian el 14 de febrero, por lo que nada los hace más felices que pase esa fecha que consideran comercial a más no poder.

Géminis

Géminis

Aunque los Géminis aman recibir regalos, incluso en San Valentín, odian tener que dar obsequios en la fecha ya que detestan los comportamientos que tengan que ser forzados y artificiales, por lo que ellos aman la espontaneidad que consideran que el 14 de febrero no brinda.

Por si fuera poco, si un Géminis se encuentra una parejita en la calle, siendo cariños entre sí el día del Amor y la Amistad, seguramente notarás como voltean los ojos para expresar su desagrado, así que si tu pareja es de este signo, no esperes un regalo o una cena romántica.

Sagitario

Sagitario

Las personas con este signo simplemente no entienden la necesidad de celebrar San Valentín, ya que piensan que no es necesario tener que celebrar al amor específicamente el 14 de febrero, sino que refieren que debería ser diario, así que quizás se nieguen a hacer algo ese día.

A pesar de ello, existen maneras de hacer que los Sagitario celebren San Valentín, solo necesitas un lugar extraordinario para visitar, piensa en que las personas de este signo aman la aventura y conocer un lugar excitante puede ser un plan perfecto para el 14 de febrero.

Capricornio

Capricornio

Los Capricornio es otro de los signos zodiacales que suelen preferir lo racional antes que lo emocional, entonces suelen ser poco románticos, eso no significa que no sientan, pero es muy probable que no estén considerando darte un gran regalo o preparar una sorpresa para el 14 de febrero, pues prefieren hacerlo cualquier otro día.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!