Estos signos del zodiaco tardan más tiempo en superar a sus ex

Superar a tu ex pareja sin duda no es una tarea fácil, principalmente cuando la ruptura tiene pocos días, primero te deja un vacío inmenso que sientes que nadie va a poder llenar jamás, pero con algo de tiempo quedan en el pasado, Sin embargo hay signos del zodiaco tardan más tiempo en superar a sus ex.

Para cuatro signos del zodiaco el tiempo no es suficiente para superar a esa persona.

¡Descubre si perteneces a estos signos que deben poner más esfruerzo en olvidar a su ex!

Signos del zodiaco tardan más tiempo en superar a sus ex

Virgo

A Virgo le toma mucho tiempo superar una ruptura amorosa, y una vez que lo han conseguido, pensarán demasiado por qué les llevó tanto tiempo superarlo, y esto, en la mayoría de los casos, les provocará más angustia y los hará recordar otra vez a su ex.

Leo

Leo hará todo lo posible por superar un desamor y se esforzará para no sentir tristeza. Ellos reprimen sus sentimientos para que nadie los vea que están sufriendo y no causen 'lástima'. Son tan orgullosos que después de una ruptura amorosa dan a entender que superan a su ex rápidamente, pero eso es solo en apariencia porque en realidad están reprimiendo sus emociones para que nadie los vea sufrir.

Libra

A los Libra les lleva tiempo encontrar a alguien que realmente les guste. Son tan entregados a sus relaciones amorosas que nunca toman nada a la ligera. Son excelentes compañeros y entregan todo a la relación, pero si les rompen el corazón, el dolor les puede durar una eternidad.

Escorpio

Los Escorpio suelen ser demasiados fríos y calculadores, y cuando les rompen el corazón ignorarán a la persona que los lastimó. Esto se debe a que no saben manejar la situación cuando ven a su ex pareja. A menos que la persona en cuestión viva lejos, un Escorpio probablemente siempre sentirá una pequeña parte de su corazón roto en presencia del innombrable.