Estos signos del zodiaco serán los primeros en romper tu corazón

signos del zodiaco rompecorazones

El amor implica muchas primicias. Todos esperamos ese primer beso, pero si pudieras evitar un signo zodiacal en particular, ¿quién te rompería el corazón?

Puede llevarse bien con alguien porque sus personalidades coinciden bien con la amistad, pero luego, cuando cruza la línea y entra en una asociación romántica, las cosas se desmoronan.

Hay muchos factores que intervienen en la compatibilidad y el amor del zodiaco. Entonces, ¿qué signos son los menos compatibles para usted?

Astrología o no, no tenemos miedo al amor, pero tenemos miedo a la angustia. Tenemos temor de la caída que debemos tomar para enamorarnos porque es la parte que más duele.

Hay signos que juegan completamente con el corazón

Cuando abres tu corazón, también te arriesgas al desamor, y si pudieras, podrías evitarlo.

La angustia es la parte más aterradora de una relación porque es el final de la caída feliz y, a menudo, es el recuerdo que dura más.

Todos los signos del zodíaco experimentarán amor, ya sea platónico o romántico, y el hecho de que alguien haga un gran amigo no significa que sean increíbles.

Algunos signos del zodiaco son rompecorazones naturales, prefieren hacerlo primero para que no tengas la oportunidad de lastimarlos.

Algunos piensan que el amor es un juego y el ganador es el signo que rompe primero el corazón de la otra persona. La única forma de ganar es permanecer enamorado.

A veces, la rapidez de algunos signos del zodíaco para cerrar una relación proviene de un lugar de miedo, falta de confianza o inseguridad.

Por otro lado, no todas las rupturas son malas, algunas son esenciales para ayudarlo a continuar su propio crecimiento o darse cuenta de su valía.

Las rupturas no son fallas, solo deben verse como redireccionamientos en tu vida amorosa. Es un poco extraño considerar dejar a alguien que te hizo sentir infravalorado o loco, como algo malo. Las cosas no salieron según lo planeado en la vida, y es simplemente triste.

Entonces, en lugar de aferrarse a una relación desactualizada por el bien de la historia o parecer objetivos de Instagram, rompa con ellos si se siente bien.

Hemos clasificado los seis signos del zodíaco que romperán tu corazón primero, según la astrología:

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Los sagitarianos son brutalmente honestos, por eso son los primeros en romper el corazón de alguien. Le dirán cómo es sin tener en cuenta sus sentimientos o sin endulzar nada.

Su naturaleza contundente puede hacer que su pareja se sienta muy herida, especialmente si son sensibles.

Cuando Sagitario descubre que su pareja no puede manejar cuán francamente honestos son, esto los molestará y las cosas en la relación se volverán hacia el sur.

En lugar de tratar de resolver las cosas, simplemente se separan para poder continuar diciendo lo que quieren sin temor a la censura.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario son impredecibles, y no se quedan demasiado tiempo si la relación no es lo que tenían en mente. En un momento están locamente enamorados y en el siguiente, no sienten nada en absoluto.

El aire de imprevisibilidad dentro de una relación con un Acuario crea inestabilidad. Cuando no sabes qué esperar que haga tu pareja, te deja caminando sobre cáscaras de huevo.

Lo que pasa con Acuario es que, además de ser impredecibles, pueden parecer fríos. Una vez que Acuario se establece en sus formas, es muy poco probable que se comprometan.

Como Acuario no quiere ver las cosas desde la perspectiva de los demás, serán los primeros en romper con sus compañeros.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Las Géminis nunca están realmente comprometidas. Son inconsistentes, por lo que no tendrán seguimiento en una relación.

Mantenerse al día con su compromiso es difícil para Géminis porque tomar una decisión no es fácil para ellos.

Las Géminis tienden a ser indecisas antes de llegar a una decisión final. Esto puede llevarlos a romper con su pareja.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Los Piscis son emocionalmente conscientes, por lo que necesitan un compañero que sea compasivo cuando comparten sus sentimientos.

Debido a la frecuencia, Piscis se vuelve emocional, su pareja puede comenzar a valorar cómo se sienten menos.

Piscis son individuos que se sacrifican a sí mismos, por lo que si su pareja ya no muestra preocupación por sus necesidades emocionales, se sentirán menospreciados.

Si Piscis se siente incomprendido en una relación, ya no desearán participar en ella.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Los Leo tienen confianza y este rasgo de personalidad es típicamente conocido entre los que los rodean.

Si un Leo decide entablar una relación con usted, quiere que pueda respetar su reputación. Ven a su pareja como una extensión de sí mismos.

Entonces, si crees que está bien no cuidarte, Leo se sentirá avergonzado por ti.

Puede parecer una razón infantil para romper con alguien, pero Leo quiere que su pareja siempre se vea lo mejor posible.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro es confiable y solidario en una relación, lo cual es una gran calidad para tener.

Esos factores positivos no superan lo egoístas que pueden llegar a ser en una relación. Se ponen primero a expensas de sus socios.

Tauro desea tener el control de tantos aspectos de la relación como sea posible. Entonces, si un socio no cumple, querrá romper con ellos.