Estos signos del zodiaco se van a deprimir en los primeros días de diciembre.

Algunos signos del zodiaco debido a situaciones relacionadas con el amor, en el trabajo y en la salud van a deprimirse en los primeros días del mes de diciembre de acuerdo a la astrología.

No te decimos en que momento pero estarán sumergidos en la depresión pues hay cosas que no van a salir como tu quieres y es por eso que para que estés preparado mientras llega el momento incomodo.

Vas a deprimirte.

Signos que van a deprimirse

Piscis

Estos primeros días de diciembre habrá unos cambios en el plano del amor, donde por fin abrirá los ojos y es que se darán cuenta de que las cosas no son como piensan pues alguien te va a traicionar y caerás en depresión. Las lagrimas que derrames serán recompensadas con excelentes noticias por uno de tus amigos que sabe de esa inquietud de viajar, así que no desesperes.

Leo

La manera en que se enterará de ciertos problemas de pareja, será el detonante para sentirse triste, las personas del signo leo entregan parte de su confianza a sus seres queridos, principalmente a la pareja, pero tienen un limite, cuando este es rebasado por un acto de cobardía, infidelidad o maltrato, de inmediato enciende las antenas y las corazonadas lo llevan siempre a descubrí qué es lo que está pasando.

Sagitario

En las cuestiones de trabajo, de acuerdo a la lectura astral hay documentos que firmaste con la confianza de siempre y sólo te has perjudicado. La tristeza te durará poco, es una lección que tienes que aprender porque así lo indica tu destino, te hará ser más observador en cada cuestión laboral.

Libra

Desde que pasó aquella experiencia amarga con tu ex, no has podido cerrar ese circulo, aunque te extrañe el mundo es pequeño y las piedras rodando se encuentran, esa persona se cruzará en tu camino y te confesará una verdad de la que tu ignorabas, las cosas cambiaran en tu vida.

Te vas a deprimir.