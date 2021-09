Estos signos del zodiaco se desenamoran este 20 de septiembre

Según el avance que la Luna tenga con Neptuno para conjugarse, sentiremos que nuestras emociones son más profundas y podremos ver la verdad más allá de cualquier engaño, por ello existen tres signos del zodiaco que tienen la posibilidad desenamorarse específicamente este 20 de septiembre.

Este año, la Luca tendrá efectos en Piscis, Cáncer y Géminis, pues al conjugarse con Neptuno, tendrá un lugar en la duodécima casa solar de las ilusiones.

Muchos astrólogos han explicado que la Luna gobierna nuestro “yo emocional”, además de nuestro mundo interno.

Esto podría estar relacionado con los elementos zodiacales que suelen engañar a sus parejas, pues se afirma que la luna llena aumenta las emociones por las cuales se mueven y que son causadas por una situación dramática.

Signos del zodiaco afectados por la conjugación de la Luna

Los Piscis (19 de febrero- 20 de marzo), indican que cuando ocurre la conjugación de nuestro satélite con Neptuno, no podrán evitar sentir la energía del tránsito. No existen otros signos que amen como tú pese a que la persona muestre hasta lo malo de ella.

Esto podría resultar confuso pues sabes perfectamente lo que debería ser el amor pero todo parece indicar que no importa lo que hagas, siempre habrá algo que te falta.

Por esto, tu relación amorosa es con el amor mismo y posiblemente no con tu pareja y muchas veces ni siquiera eres tú a menos de que estés enamorado o tratando de olvidar a alguien.

Por otro lado, los Cáncer (21 de julio- 22 de julio) son un signo regente de la Luna y también podrán sentir ese cambio pero en tu caso posiblemente pueda golpear en el frente interno, lo que significa que estás viendo una realidad de un matrimonio o incluso de una situación de vida que perdió valor o atractivo hace mucho tiempo.

Sueles proteger tu hogar con todo y también a los que viven ahí, además de quienes consideras familia; este sería uno de tus mejores rasgos astrológicos pero a medida que ocurra la conjugación de Luna Neptuno, será menos probable que lo hagas o que buscar la unión familiar.

Recomiendan que “te concentres en la verdad” para reconocer que si bien puedes proteger a tus seres amados, también es importante que te ames y te protejas a ti mismo.

Por último, los Géminis (21 de mayo- 20 de junio) pasarán por un cambio que Neptuno está preparando; se trata de un tránsito astrológico importante. Ocurrirá dos veces en los próximos días.

Está encaminado hacia tu signo, lo que significa listo o no, y es hora de ser realmente quien eres y lo que quieres.

Este proceso te encaminará nuevamente hacia el destino para el que naciste en la vida y es una gran noticia y un gigantesco regalo del universo, pero esto no quiere decir que dolerá. Reflexiona sobre las relaciones que no tengan futuro pues son pesos que no necesitas en tu vida y te liberarán para cambiar tu vida de manera inimaginable.

¿Qué fecha son los signos del zodiaco?

Si no sabes cuál es tu signo, a continuación podrás enterarte de este importante dato en La Verdad Noticias, checa la fecha de tu nacimiento en el siguiente listado:



Aries (21 de marzo / 20 de abril) Tauro (21 de abril / 21 de mayo) Géminis (22 de mayo / 21 de junio) Cáncer (22 de junio / 22 de julio) Leo (23 de julio / 23 de agosto) Virgo (24 de agosto / 23 de septiembre) Libra (24 de septiembre / 23 de octubre) Escorpión (24 de octubre / 22 de noviembre) Sagitario (23 de noviembre / 21 de diciembre) Capricornio (22 de diciembre / 20 de enero) Acuario (21 de enero / 18 de febrero) Piscis (19 de febrero / 20 de marzo)

Los signos del zodiaco tienen música perfecta para cada uno de ellos, así como personas compatibles y comportamientos que pueden ser tolerados entre algunos, nada más.

