Estos signos del zodiaco podrían regresar con su ex pareja muy pronto

Tal vez necesitaban tiempo, un poco de distancia, pero el amor sigue en sus corazones. Si últimamente has pensado en tu ex pareja, te gustaría saber qué es de él e incluso te gustaría regresar, tal vez sea una señal de los astros. Por eso a continuación te contamos cuáles son los signos del zodiaco que podrían regresar con su ex muy pronto.

Tauro

Tauro es un signo que se caracteriza por sentimientos duraderos, resistencia y perseverancia, así que podemos deducir que no es de aquellos que se rinden fácilmente. Si en este momento se sienten nostálgicos por su ex pareja, muy seguramente la buscarán y conquistarán con esa sensualidad que los distingue.

Géminis

Recordemos que Géminis es el signo de los gemelos, lo que quiere decir que tiene una facilidad innata para ver las dos caras de la moneda. Si en este momento se encuentra pensando en su ex pareja, probablemente ya ha considerado que los errores que lo llevaron a terminar su relación fueron de los dos, y que siempre se puede hacer algo al respecto. Además, se caracteriza por conseguir siempre lo que quieres, pues incluso está dispuesto a mentir sin perder su encanto. Si bien esto no es del todo positivo, hará lo que sea necesario por estar de nuevo con su ex.

Escorpio

A Escorpio le fascinan los retos y las búsquedas difíciles, así que sin importar las circunstancias en las que hubiera terminado su relación anterior, hará todo lo necesario por conseguirla de vuelta. Este signo se caracteriza por tener un excelente verbo, lo cual aunado a su personalidad emotiva e inteligencia, puede hacer caer a cualquiera, no obstante, también puede caer en la manipulación.

Acuario

Acuario no es un signo que suela relacionarse con facilidad, de hecho, le cuesta mucho trabajo enseñar su verdadera cara, lo cual sumado al gran amor que sintió por su ex pareja, lo llevará a querer regresar con ella y recordar los buenos tiempos. Es muy inteligente y con una gran convicción, así que estará dispuesto a trabajar y poner su plan en marcha para ponerse en contacto con ese viejo amor.

Piscis

Si bien Piscis suele asumir su entorno y sus circunstancias y no se caracteriza por tomar la iniciativa para resolver problemas, estos próximos días los astros le darán la fuerza suficiente para ponerse en contacto con su ex pareja, la cual muy probablemente caerá ante sus encantos característicos: alegría, cariño, amabilidad y romance.