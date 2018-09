Estos hábitos te alejan de tener una relación.

Cuando estamos solos, a veces o mejor dicho la mayoría de las veces no nos ponemos atención, tal vez porque no tenemos a alguien que nos diga halagos como te vez guapo, guapa o que linda eres o muchas cosas.

Pero recuerda que si salimos a la tienda de la esquina o solo caminamos por la calle podemos sonreír y encontrar a alguien que cambie nuestra vida, e por eso que debes saber que si tú haces los hábitos siguiente, la gente se fijará poco en ti y tu mismo o tu mima te alejaras de tener una relación.

La postura encorvada

No vas con la idea de imponer respeto y autoridad, eso está claro. Quieres mostrarte como una persona accesible y sin prejuicios, pero no abuses. No es necesario que te muestres débil, vulnerable o frágil emocionalmente. La seguridad es un factor fundamental para gustarle a alguien más.

La postura encorvada.

Morderte las uñas de manera compulsiva

Sí, está bien si mueres de nervios. Es completamente normal que sientas ansiedad o temor porque te gusta demasiado y quieres que todo salga perfecto. Pero la otra persona no tiene que notarlo. Además de que es visualmente desagradable, das una impresión de una extrema inseguridad y minusvalía. No lo hagas.

Morderte las uñas de manera compulsiva.

Masticar con la boca abierta

Tu madre tenía razón: masticar con la boca abierta es de mala educación. Y no es que tengas que seguir al pie códigos altísimos de etiqueta para mostrar respeto sino simplemente no hacer cosas que puedan ser desagradables para los demás. El otro no tiene la necesidad de ver tus dientes devorando un pedazo de carne salvajemente.

Masticar con la boca abierta.

No lavarte los dientes

Además del aroma, no lavarte los dientes es visible y causa una muy mala impresión. No sólo se ve estéticamente mal, sino que eso da mucho que pensar respecto a tu cuidado personal: implica que no estás al tanto de tu salud y tú aseo, lo que hace dudar de tu estabilidad emocional.

No lavarte los dientes.

Sacarte la comida con los dedos

¿Y si mejor esperas a ir al baño y revisar que todo esté en orden? No es necesario que lo hagas delante de esa persona. Mucho menos cuando te quedas mirando fijamente a los residuos sobre tus dedos.

Sacarte la comida con los dedos.

Oler mal

No necesitas llevar el perfume más caro del mundo, con bañarte todos los días es suficiente. Podría parecerte una exageración, pero la sudoración que producen los nervios de ver a quien te gusta hace que sea muy evidente si te duchaste o no.

Oler mal.

Así que no lo pienses más y cambia estos hábitos, una para que consigas una pareja o dos solo para que tú te sientas bien, que es lo que importa.