Estos ejercicios son PELIGROSOS si tienes más de 40 años. (Foto cortesía Revista Más Mujer).

A veces la mercadotecnia y la misma sociedad nos presionan para tener una figura perfecta, sin embargo eso a veces nos orilla a realizar ejercicios en exceso, a tener dietas muy radicales y a presionarnos para poder llegar a nuestro “objetivo”.

Sin embargo lo mejor es que alguien nos oriente y recomiende ciertos ejercicios dependiendo nuestra edad, puesto que a cierta edad el cuerpo ya no es el mismo.

Si tienes más de 40 años cuida los ejercicios que haces. (Foto cortesía Fitness Life Style Health Club )

Es por ello que aquí te diremos cuáles son los ejercicios que no debes hacer si tienes más de 40 años , puesto que los huesos son más frágiles y el corazón ya no es el mismo.

PESO MUERTO

Como te comentamos, conforme las personas son más grande sus huesos y los músculos se debilitan. Así que si tienes más de 40 años no hagas este ejercicio, puesto que hasta para los jóvenes este ejercicio no es tan fácil y requiere que estén en muy buena forma.

ABDOMINALES

Lamentablemente este ejercicio para tonificar tu abdomen lo debes de eliminar, y aún más si sufres de la espalda baja o tienes dolor de cuello; de acuerdo con la doctora Allen Conrad, lo menciona en “Best Life”, en su mayoría de las personas que realizan abdominales suelen “tirar el cuello”, y eso con el tiempo les provoca demasiados dolores.

SPRINT

Allen Conrad también explica que “esta forma intensa de hacer cardio puede ejercer demasiada tensión en el corazón de las personas de mediana edad. a no ser que seas un corredor profesional y estés acostumbrado a esta clase de entrenamiento, evítalo y opta por el cardio moderado”.

TE PUEDE INTERESAR: Ejercicios de respiración para antes de empezar a entrenar

SENTADILLAS

Con la edad las rodillas naturalmente se deterioran, cuando tienes 40 años es preferible que evites los ejercicios que puedan dañarlas; las sentadillas requieren de mucha fuerza, sin embargo si aún las quieres hacer, incorpora una silla para que ejerzas menos presión sobre tus articulaciones.

SALTOS DE TIJERA

Si no haces cardio regularmente, no hagas este entrenamiento tan arduo puesto que no cuentas con la preparación adecuada, y aunque creas que estás entrenando para realizarlo,es mejor que sigas con entrenamientos de menor intensidad que ayudan a que fortalezcas tus músculos y puedas mantenerte en forma sin que aumentes demasiado los latidos del corazón; evita los ejercicios aeróbicos.

Muy probablemente quieras tirar la toalla después de haber leído esto, pero lo peor que puedes decidir es ya no hacer ejercicio, entre menos te muevas, vas a sentir más dolor en el futuro, así que ánimo y ejercítate pero con precaución.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.