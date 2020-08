Estos cinco alimentos provocan BROTES de ACNÉ, ¡Evítalos!

El acné es una afección cutánea común que se estima que afecta a casi el 10% de la población mundial.

Ocurre cuando los poros de la piel se bloquean con aceite, piel muerta o bacterias. Hay diferentes tipos de acné: puntos blancos (poros cerrados y tapados), puntos negros (poros abiertos tapados), pequeñas protuberancias rojas y sensibles (pápulas), granos (pápulas con pus en las puntas), nódulos (protuberancias grandes, sólidas y dolorosas), lesiones quísticas (bultos dolorosos llenos de pus.

Aunque afecta a personas de todas las edades, es más común entre los adolescentes. Muchos factores pueden desencadenar o agravar el acné, incluida la producción excesiva de grasa, cambios hormonales, bacterias que causan el acné, poros bloqueados e inflamación.

Algunos estudios también han demostrado que la dieta puede desempeñar un papel importante en el desarrollo del acné.

Comer ciertos alimentos puede aumentar el nivel de azúcar en la sangre más rápidamente e influir en el cuerpo para que libere insulina. Cuando tiene un exceso de insulina en la sangre, las glándulas sebáceas producen más grasa, por lo tanto, aumenta su riesgo de desarrollar acné.

Los brotes de acné pueden verse complicados con ciertos alimentos

Alimentos que provocan acné

Alimentos ricos en carbohidratos refinados: el arroz blanco, la pasta, el pan hecho con harina blanca, las gaseosas y otras bebidas endulzadas con azúcar y los edulcorantes son alimentos ricos en carbohidratos refinados.

Comer estos alimentos puede aumentar los niveles de insulina y azúcar en la sangre y hacerlo más propenso al acné.

Productos lácteos: las investigaciones han demostrado un vínculo entre los productos lácteos y la gravedad del acné en los adolescentes. Algunas teorías dicen que el consumo de leche puede aumentar los niveles de insulina y empeorar la gravedad del acné.

Además, los aminoácidos de la leche de vaca pueden estimular al hígado para que produzca más factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1), que se ha relacionado con el desarrollo del acné.

Comida rápida: la investigación también ha sugerido una fuerte conexión entre una "dieta occidental" o "dieta estadounidense estándar" y el acné.

Los artículos de comida rápida, como hamburguesas, nuggets, perros calientes, papas fritas, refrescos y batidos, son parte de una dieta occidental típica. Estos alimentos son ricos en calorías, grasas y carbohidratos refinados.

Un estudio publicado en el Journal of Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, encontró que este tipo de alimentos pueden estimular la producción de hormonas que pueden causar la creación de exceso de grasa.

Chocolate: un estudio publicado en el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology Chocolate sugirió que el chocolate puede empeorar el acné, pero no es probable que afecte a todas las personas. ¿Cómo el chocolate aumenta el acné? Se cree que comer chocolate aumenta la respuesta del sistema inmunológico a las bacterias que causan el acné.

Polvo de proteína de suero: este popular suplemento dietético es una fuente rica en aminoácidos leucina y glutamina, que hacen que las células de la piel crezcan y se dividan más rápidamente. Esto puede conducir a la formación de acné.

Los aminoácidos también pueden hacer que el cuerpo produzca más insulina y, por lo tanto, aumentar el riesgo de acné.