Estos 8 alimentos y bebidas te DESHIDRATAN en secreto, ¿qué comer en su lugar?

Todos sabemos que la sandía es hidratante, pero ¿qué pasa con los alimentos que secretamente te están secando? Esto es lo que debe saber sobre la deshidratación de alimentos.

Para la gran mayoría de los Estados Unidos, julio es el mes más caluroso de todo el año. Con índices de calor en muchos estados que alcanzan los tres dígitos, las temperaturas son suficientes para hacer que cualquiera quiera sumergir su cuerpo en una piscina para niños hasta septiembre.

Cuando hace tanto calor, la hidratación es muy importante. Beber suficiente agua es bienestar 101, pero lo que quizás no sepas es que hay algunos alimentos que pueden actuar en tu contra, lo que en realidad te hace estar más deshidratado.

A veces el agua no es suficiente para hidratar pues la alimentación tiene mucho que ver

Alimentos que deshidratan

Tracy Lockwood Beckerman es una dietista registrada de la verdad y la autora de The Better Period Solution, aparece en el último episodio de You Versus Food.

"La hidratación adecuada es importante para la digestión, la absorción de nutrientes, el suministro de nutrientes en todo el cuerpo, la lubricación de las articulaciones, la regulación de la temperatura corporal y el funcionamiento adecuado de los órganos", dice Beckerman.

También es bueno para tu salud mental. No beber suficiente H2O puede causar mal humor y alterar su concentración.

Entonces, sobre esos alimentos deshidratantes dijo que el agua sigue a la sal, es decir, cuando el sodio es absorbido por el tracto gastrointestinal (T.I) tracto en el torrente sanguíneo, lleva agua con él.

"Para mantener una hidratación adecuada y mantener su sistema equilibrado en la homeostasis, evite los alimentos que son ricos en sal y azúcar".

Esto se debe a que la sal y el azúcar absorben el agua, dejando menos para ser utilizados por el cuerpo.

¿Necesitas algunos ejemplos? Tanto las carnes frías como los alimentos fritos son alimentos deshidratantes. Es por eso que probablemente sientas sed después de comerlos. Algo que puede sorprenderle es que comer demasiada proteína también puede deshidratarlo, pues exagerar en su consumo puede causar disfunción en los riñones en la forma en que procesan el agua.

Por otro lado, algunos alimentos pueden hidratar el cuerpo. "Los alimentos contribuyen a aproximadamente el 20 por ciento de la ingesta total de agua".

Mira el video para obtener más información sobre la deshidratación de alimentos y bebidas (incluidos algunos más para tener en cuenta) y ver seis alimentos que pueden funcionar a su favor.