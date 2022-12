Esto es lo que tu color favorito revela sobre ti

En este test de personalidad de color favorito, descubrirás las cualidades y características de tu personalidad y la de las personas que conoces con base en sus preferencias de color.

Estas pruebas de personalidad te ayudan a facilitar el descubrimiento de ti y de los demás en tu lugar de trabajo, familia, escuela, amigos, entre otros para permitir una comprensión y una comunicación más profunda.

Personalidad de color rojo

Si tu color favorito es el rojo, entonces los rasgos de personalidad revelan que buscas poder y control. Quieres tu propio camino. También podrías haber mejorado en la manipulación de cosas y personas para obtener lo que quieres.

Te resulta difícil ceder tu poder y libertad, especialmente en presencia de figuras autoritarias como maestros, jefes, padres, etcéteras.

En las relaciones te gusta trabajar en las cosas y esperas lo mismo de tu pareja. Amas apasionada e intensamente. Tiendes a ser audaz, decidido, extrovertido, persistente y sin miedo a tomar la iniciativa o expresar tu opinión.

En el trabajo te gusta hacer las tareas. Estás orientado a la acción, piensas rápido y terminas las cosas rápidamente. A menudo se te llama adicto al trabajo. Sin embargo, puede ser difícil conseguir que hagas algo si no te interesa.

Tiendes a ser decisivo, asertivo, motivado y centrado en los objetivos. También te gusta tener el control y tener voz en los procesos. Te gusta estar en roles de liderazgo o donde puedas tener cierto grado de autonomía.

Opciones de carrera: desarrollo comercial, ventas, periodista, abogado, juez, gerente de proyectos, ejecutivo.

Personalidad de color azul

Si tu color favorito es el azul, entonces los rasgos de personalidad revelan que buscas sentido y significado en la vida.

Tienes la necesidad de cuidar, alentar y contribuir con tu entorno y tus relaciones. Quieres sentirte auténtico y único en todo lo que haces. Valoras la integridad y la unidad en las relaciones.

Eres un romántico natural y cariñoso. Disfrutas nutrir a las personas, las plantas y los animales. De niño, buscabas reconocimiento y eras bastante sensible al rechazo. Debes haber tenido dificultades para adaptarte a las rutinas escolares, ya que tu mente era muy imaginativa.

Trabajaste mejor en un ambiente de estímulo que de competencia. También en tu vida adulta, puedes encontrarte en una búsqueda para descubrirte a sí mismo.

En las relaciones buscas lazos armoniosos donde puedas ser un verdadero romántico. Disfrutas de los gestos de llevar flores, música, cenas a la luz de las velas, calidez, empatía y tiempo de calidad en tus relaciones. Disfrutas de las conexiones que fomentan las expresiones y la aceptación. Es probable que tomes decisiones basadas en emociones. Quiere ser comprendido y apreciado.

En el trabajo eres meticuloso, sistemático, analítico y atento a los detalles. Eres bueno motivando y comunicando ideas con la gente. También tiendes a ofrecer orientación o tener una influencia positiva en las personas para mejorar tu trabajo o sus vidas.

Tus colegas aprecian tu sinceridad y actitud compasiva. Eres bueno resolviendo conflictos entre personas. Estás feliz de nutrir, ayudar o desarrollar el potencial de los demás.

Opciones de carrera: comunicación, artes, educación, asesoramiento, desarrollo de recursos humanos, profesor de enfermería, trabajador social, atención médica, finanzas, derecho, ingeniería, contabilidad.

Personalidad de color verde

Si tu color favorito es el verde, entonces los rasgos de personalidad revelan que eres un individuo visionario, inconformista y que resuelve problemas por naturaleza. Valoras la inteligencia, la perspicacia, la justicia y la equidad.

Buscas el conocimiento, la comprensión, la explicación y las respuestas detrás del funcionamiento de las cosas, los procesos o las decisiones tomadas. Vives según tus propios estándares.

En tu infancia, te fue excepcionalmente bien en materias que eran mentalmente estimulantes. Estás más inclinado a trabajar en tus mayores intereses que simplemente seguir ciegamente la rutina establecida. También podrías encontrarte cuestionando la autoridad, ya que no eres un seguidor natural.

En las relaciones prefieres liderar con un enfoque de cabeza sobre el corazón. Es probable que repitas tus sentimientos una y otra vez. Te sientes incómodo si te sientes demasiado controlado por tus emociones. Te gusta establecer tu conexión emocional, pero cuando no está en el momento del amor, le gustaría poner sus energías en su trabajo u otros intereses de la vida.

En el trabajo brillas por tu inteligencia. Te encanta aprender cosas y conceptos nuevos. Te gusta ser apreciado por tu buen trabajo. Eres de voluntad fuerte. No te rendirás fácilmente si te enfrentas a obstáculos o problemas en el trabajo. Sin embargo, no eres un arriesgado audaz.

Observas, investigas y procesas información rápidamente para desarrollar una nueva idea o concepto a partir de ella. Eres bueno organizando y delegando también. Eres bueno leyendo a la gente.

Opciones de carrera: investigación, redactor publicitario, ecología, medio ambiente, médico, veterinario, forense, contador, banca, psicólogo, consejero, gestión de productos/cuentas.

Personalidad color amarillo

Si tu color favorito es el amarillo entonces los rasgos de personalidad revelan que eres una persona optimista, divertida, alegre y creativa. Te encanta charlar con la gente. Por lo general, eres el alma de una fiesta.

No puedes soportar la soledad por mucho tiempo. La expresión de la individualidad es algo natural para ti. Los sentimientos de alegría y felicidad te mantienen motivado. Eres bastante selectivo cuando haces amigos, ya que prefieres un grupo social feliz y muy unido en lugar de grupos más grandes con conexiones superficiales.

Eres bueno escondiendo tus emociones detrás de tu actitud crédula de alta energía. En circunstancias negativas, también puedes ser pretencioso, snob y arrogante.

En las relaciones te encanta vivir el presente. Disfrutas cada momento al máximo. Te llevas bien con parejas con las que puedes mantener tu libertad y vida social. Eres un compañero carismático, divertido y apasionado.

Te encanta conocer gente nueva y tener experiencias o aventuras locas. Puedes parecer despreocupado e indiferente, pero anhelas la presencia física y la atención de tu pareja. Te irá bien con socios que puedan ofrecer energía de conexión a tierra estable.

En el trabajo estás bien preparado para roles que te den espacio para la creatividad y la colaboración con las personas. Amas la espontaneidad en tu trabajo. Te encanta crear nuevas ideas.

También eres bueno tomando decisiones basadas en estadísticas y hechos. También tomas buenas decisiones financieras. A veces, puede saltar demasiado rápido y apresurar las cosas. Tienes una fuerte vena independiente. Eres bueno para encontrar información y establecer contactos.

Opciones de carrera: Marketing, Marca, Diseño, Publicidad, Abogado, Planificador financiero, Director ejecutivo, Contador, Reportero, Logístico, Auditor, Actor, Intérprete, Hospitalidad, Servicio de alimentos, Diseñador, Atención médica.

Personalidad de color negro

Si tu color favorito es el negro este test de personalidad revela que eres un tipo de persona decidida, segura, independiente y que toma riesgos. También puedes parecer serio, intimidante y autoritario, tanto en tu trabajo como en tus relaciones. Eres un individuo convencional y conservador que destila misterio, elegancia, intensidad, dignidad, sofisticación y cortesía.

Tu apariencia muestra que tienes el control total de tu realidad, sin embargo, podrías ser bastante inseguro por dentro. Haces movimientos audaces, pero no con la expectativa de ser elogiado. Aunque amas la atención. También es a menudo envidiado por su estatus y estilo de vida.

En las relaciones mantienes a las personas a distancia. Guardas tus emociones. Tienes paredes bastante altas para no dejar que nadie conozca tus secretos y tu vida. Eres una persona privada. No te gusta compartir cada detalle de tu vida. Estás muy desapegado. Mantienes un aura de misterio a tu alrededor. No bajas la guardia fácilmente. Sin embargo, eres una persona confiable. Te tomas el tiempo para absorber los sentimientos crudos.

También podría ser tu miedo al rechazo lo que te impide expresarte. También puedes ser rebelde a veces. Escondes bastante bien tus vulnerabilidades, tu verdadera personalidad es impresionante.

En el trabajo tienes una extraña habilidad para hacer que cualquier cosa sea un éxito. Siempre estás en la próxima gran cosa. Quieres que todo sea perfecto o al menos casi perfecto. Eres metódico y directo en tu trabajo. Te adhieres a la profesionalidad. Intentarás hacer todo por ti mismo. Tiene dificultades para pedir ayuda a los demás. Puedes rebelarte contra las autoridades.

Opciones de carrera: ingeniería, arquitectura, programador de computadoras, analista financiero, economista, corporativo, actor/actrices, empresario o abogado.

Personalidad del color blanco

Si tu color favorito es el blanco, entonces los rasgos de personalidad revelan que eres un individuo pacificador, paciente, empático, tranquilo, organizado y meticuloso. Evitas los enfrentamientos.

Eres una persona consciente que defiende la castidad, la pureza y la inocencia. Te esfuerzas por la sencillez, la pulcritud y la paz. Eres buscado por tu presencia calmante y tu naturaleza pacífica. Tratas la mayoría de las situaciones diplomáticamente. Eres una persona agradable que busca equilibrar cualquier situación caótica.

En las relaciones eres generoso, amable y un buen oyente. Te aseguras de que la otra persona lo pase bien. Estás alimentado por los deseos de otras personas. Esperas amabilidad y respeto a cambio.

Te motivan los entornos pacíficos. Harás todo lo que esté a tu alcance para evitar la confrontación, incluso si requieres mentir descaradamente en la cara de su persona. Tu objetivo es sentirte bien más que ser bueno. Tienes la necesidad de ser aceptado por tu individualidad.

Puede que seas todo paz y luz en la superficie, pero tienes una terquedad fuerte y silenciosa que aparece cuando te tratan injustamente. No te gusta que te manden. Uno no debe usar palabras duras con usted.

En el trabajo eres un colaborador independiente que se niega a estar bajo el control de alguien. Te gusta hacer las cosas a tu manera. De esta manera, también puedes tener más autonomía y menos confrontaciones o desacuerdos.

Dado que tienes un lado agradable que te hace cumplir con demandas irrazonables, eventualmente lo resentirás. No te gusta que te presionen para obtener resultados. Eres bastante previsor y organizado en tu trabajo.

Opciones de carrera: banquero, consultor comercial, analistas, personal de aeropuerto, seguridad, científico, ingeniero, abogado.

