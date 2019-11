Esto es lo que los hombres desean después del sexo. (Foto cortesía El Confidencial)

En el mundo del sexo hay muchas ideas preconcebidas y que por ende se da por hecho que así e sy no hay vuelta atrás, pero realmente son erróneas y no nos permiten ir más allá con el ser humano, en particular con el hombre, puesto que una de estas es que cuando terminan de tener relaciones lo único que quieren es volver a tenerlas.

Hay hombres que sienten tristeza después del sexo

Pero esto no es así, de acuerdo con un estudio que realizó la Universidad de Tecnología en Australia, los hombres también suelen sentir tristeza o ansiedad después de haber estado en la intimidad; esta información también la confirmaron diversos varones que fueron entrevistados; información de El Confidencial.

Tal es el caso de David de 29 años quien confirmó que ”cada vez que tengo relaciones sexuales, sobre todo si es con desconocidas, siento tristeza. Es extraño, el sexo ha ido fenomenal, pero una vez que termino noto una mezcla de vergüenza y depresión”, quien explicó que desconocía esto hasta que se informó: “Un día leí sobre la disforia o tristeza postcoital y lo entendí”.

Hay hombres que sienten tristeza después del sexo.(Foto cortesía LaPatilla)

Después del sexo algunos hombres aman que los mimen

Por otro lado y otra creencia que no es cierta es que los hombres cuando termina de tener relaciones sexuales no son tan afectos de que los estén mimando, sin embargo esto lo desmiente Roberto de 31 años: “No sé por qué se tiene la idea generalizada de que sólo queremos dormir. A mi lo que me apetece según termino es algo de mimos”.

“Me gusta que la otra persona me abrace, me de besos, la tranquilidad con la que te quedas después de terminar es impagable, luego hay dos opciones, o quedarse dormidos acurrucados o si los besos llevan a volver a hacerlo otra vez, todo depende”.

Después del sexo hay algunos hombres que aman que los mimen.(Foto cortesía 800Noticias)

Así que ya sabes, no todos los hombres son fríos cuando terminan de tener sexo, hay quienes también disfrutan de tu compañía y de tus caricias.

