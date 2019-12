Esto es lo que la forma de tus GLÚTEOS revela sobre tu salud

¿Ya viste el nuevo video “All I want for Christmas is you” de @mariahcarey ? ❄️ Fue lanzada por primera vez hace 25 años y por primera vez llegó al #1 en el #Hot100 y en menos de 12 horas alcanzó ¡1 millón de reproducciones! Ve el video completo en laverdadnoticias.com �� #MariahCarey #Top100Billboard #Hot100Music #Spotify #ChristmasTime #FelizNavidad

A post shared by La Verdad Noticias (@laverdad.noticias) on Dec 21, 2019 at 4:51pm PST