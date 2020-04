Esto es lo que ODIA cada signo del zodiaco. (Foto cortesía Aire de Santa Fe)

En esta vida dicen que cada cabeza es un mundo y que por ende las personas no piensan ni actúan de la misma forma que los demás. Un claro ejemplo de esto es que cada signo del zodiaco odia algo en particular, ya sean las peleas, que no digan las cosas como son, las mentiras, etc; por ello aquí te diremos qué es.

Lo que odia cada signo del zodiaco

Así es, si en algún momento te preguntas sobre qué es que odia cada persona en esta vida, posiblemente con la siguiente información tus dudas se aclaren un poco más, puesto que esto es lo que odia cada signo del zodiaco; así que comencemos.

ARIES

Que las personas les mientan o que estén con rodeos; este signo adora las cosas claras.

TAURO

Un Tauro odia que le digan te quiero sin que realmente lo sientan.

GÉMINIS

Una de las cosas que detestas son las personas lentas.

CÁNCER

Los Cáncer odian profundamente que los contradigan; si tiene la razón le molesta que le digan lo contrario.

LEO

A este signo le gusta sentirse tranquilo y en paz, por ende le molestan las confrontaciones.

VIRGO

Una de las cosas que un Virgo odia, es que no respeten su espacio.

LIBRA

Que confunden la amabilidad y el buen trato con coquetear.

ESCORPIO

Aunque no le creas, entre los signos, a este le desagrada una persona que no odie nada y por ello la falsedad.

SAGITARIO

Una de sus características es que dicen siempre tener la razón y por ende no le agrada cuando le dice que está equivocado.

CAPRICORNIO

Simplemente las muestras de afecto públicas no le gustan a un Capricornio.

ACUARIO

Las personas que son excesivamente emocionales.

PISCIS

Este último signo odia los trabajos pesados, con la excepción cuando se trata de hacerlo para conseguir algo.