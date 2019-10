Esto es lo que NUNCA deberías de hacer durante una pelea con tu pareja

Todos peleamos con nuestras parejas, es prácticamente inevitable tener desacuerdos, sin embargo, la forma y la frecuencia con la que suceden pueden convertirse en un factor determinante para identificar si vale la pena o no continuar con la relación.

A veces, sin importar lo mal que lo estemos pasando, la costumbre y el amor no nos permiten terminar por lo sano, pero, si los pleitos son continuos, tu pareja te falta al respeto, se pone agresivo y te alza la voz, definitivamente es momento de dejarla.

Ahora bien, si no te identificas con el punto anterior y por el contrario, consideras que te encuentras en una relación sana, debes de tener cuidado con no cometer estos 4 errores, pues aún cuando no retratan una relación abusiva (necesariamente), de acuerdo con John Gottman, podrían hacerte perder a tu pareja.

Según lo recopilado por el investigador, estos comportamientos tóxicos son capaces de destruir cualquier relación amorosa y definitivamente los debes de evitar durante cualquier discusión. Los llamó “los cuatro jinetes del Apocalípsis”, toma nota.

Criticar a tu pareja

La comunicación es fundamental en las relaciones y decir lo que no te parece de tu pareja es correcto, sin embargo, la línea entre los comentarios constructivos y la crítica hiriente es muy delgada y cuando se sobrepasa, la relación se comienza a desgastar. Recuerda, la manera en que te expresas hará toda la diferencia. Sé respetuosa y amable.

Estar a la defensiva

Este punto podría relacionarse con el anterior, pues si todo el tiempo recibes críticas negativas por parte de tu pareja, es normal que reacciones a la defensiva ante cualquier comentario o que ‘explotes’ ante la mínima provocación, sin embargo, no es saludable y deben trabajar juntos para solucionarlo.

Despreciar a tu pareja

Despreciar a tu pareja puede interpretarse de dos maneras diferentes: comportarte distante y rechazarla constantemente, o creer que no es ‘suficiente’. Ambas son dañinas y si te identificas con alguna deberías de replantearte por qué sigues en esa relación.

Quedarte en silencio

Evidentemente no hablamos de aquellos silencios que ni siquiera son incómodos, en los que una simple mirada deja en evidencia la complicidad de la pareja. Hablamos de quedarte callada y no decir lo que piensas o incluso resignarte y no querer arreglar algún problema. Quedarte en silencio es síntoma de derrota y si ya te has dado por vencida, no vale la pena continuar con la relación.

