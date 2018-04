Los mejores consejos para controlar la rebeldía de los rizos y poder lograr el corte que siempre has querido

El fleco es un look que no es para todos en términos de compromiso, pero eso no quiere decir que no puede funcionar con cualquier textura de pelo por eso dicen que las de cabello rizado jamás deben usarlo, pero aquí te damos la prueba real que si puedes tener fleco con tu cabello chino.

Hoy te mostramos cómo algunas chicas con cabello chino rompen la creencia de muchas y demuestran que sí se puede tener fleco y verse ultra cool.

Ocho razones para intentarlo, que además requieren menos esfuerzo que cualquier otro estilo.

Esta es la prueba real que si puedes tener fleco con tu cabello chino

Las mujeres con cabello chino han creído durante mucho tiempo que no tenían derecho a lucir fleco; sin embargo, no hay nada para estructurar un corte como un fleco bien escogido y bien realizado.

Antes de elegir el look con fleco, hay que tener una melena china muy sana y para eso, lo mejor que puedes hacer es usar un shampoo y tratamientos que luchen contra su naturaleza seca.

¿Qué fleco escoger?

No hay prohibiciones a la hora de escoger un look de chino-fleco, pero eso sí lo peor que puedes hacer es optar por un fleco súper corto.

Y todo porque es más difícil de cuidar y cómo la naturaleza del cabello es ser chino este se encogerá mucho más perdiendo toda la gracia.

Tu estilista seguro será de los mejores en aconsejarte podrá aconsejarte mejor sobre qué fleco escoger.

Si piensas alisar tu fleco todo el tiempo no importa lo que mida, pero si quieres dejarlo al natural lo que tienes da igual lo que mida, pero si buscas dejarlo al natural, tendrás que cortarlo menos para poder peinarlo sin problema.

En general el cabello chino y suave queda mejor con un fleco largo y un poco a un lado.

La recomendación de siempre es que el cabello degrafilado para bajar el volumen y así permite aportar un toque estructurado conservando el aspecto salvaje de tu cabello rizado.

Ocho looks que se ven increíbles en cabello chino: