Esterilizar a tu perro tiene grandes beneficios para su salud

El tema de la esterilización de los perros es muy amplio y hasta cierto punto un poco controversial, puesto que hay quienes refutan que es hacerles daños, van a sufrir, no hay por qué hacerlo, con ello se agrede a la mascota, entre otros aspectos, sin embargo al hacerlo, ofrecemos grandes beneficios a la salud de nuestro mejor amigo.

Esterilización en los perros

Así es, aunque no lo creas el hecho de esterilizar a tu perro es un acto que con el tiempo le estarás brindando más calidad a esa vida que siempre te acompaña y que te brinda su compañía. seguramente, y ante esto, te estarás preguntando cuál es, puesto que de acuerdo a tu forma de ver las cosas o por el cariño que le tienes a tu mascota no lo ves como algo tan positivo, puesto que piensas que lo estarás dañando o simplemente porque no tiene que pasar por eso.

Beneficios al esterilizar a los perros

Sin embargo esto no es así, y como comentamos puedes evitar grandes cosas al tomar la decisión de esterilizarlos. Un claro ejemplo de esto, y de quienes lo recomiendan, es la fundadora y presidenta de la asociación civil Defensoría Animal, Melissa Trouyet, quien da a conocer lo siguiente:

“Todavía hay veterinarios que siguen recomendando que los perros deben tener una camada para estar saludables, pero la realidad es que, al esterilizarlos, no solo estás haciendo la labor de que no tengan más perritos, sino que hay un sinfín de beneficios para su salud: menor riesgo de cáncer de ovario, matriz, o de próstata, y a los perros reactivos les mejora el comportamiento”.

Un punto muy importante es que este tema de la esterilización abarca diversas situaciones, como lo son los perros de la calle, y ante también señaló y por ende recomendó que se esterilicen a todos los perros, no solo a los que fueron adoptados y de igual forma que sea tanto a las hembras y los machos; información López Dóriga.

