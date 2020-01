¡Este vestido de Kate Middleton está en rebaja y lo encuentras en Zara!

Kate Middleton sirve de inspiración para miles de mujeres que no sólo llevan un estilo clásico y elegante, sino que quieren vestir igual que una Princesa y aunque muchos de sus outfits no son económicamente accesibles o no se encuentran en México, este vestido sí lo es, ¡está en rebaja y lo encuentras en Zara!

A pesar de haber sido una semana complicada para los Duques de Cambridge, especialmente para el Príncipe William, luego de que Meghan y Harry anunciaran su renuncia como miembros mayores de la realeza, la pareja apareció muy contenta este miércoles en Bradford.

Para la ocasión, Kate Middleton llevó un hermoso y soberbio abrigo verde de inspiración militar con cuello alto, bolsas safari y cintura enmarcada de su diseñador favorito, Alexander McQueen, sin embargo, lo que se robó las miradas fue lo que llevaba debajo de él.

Tal y como lo pudimos ver en las imágenes compartidas por la cuenta de Instagram del Kensington Royal, Kate llevaba un elegante vestido con estampado de pata de gallo y un moño vistoso en el cuello que nos recuerda mucho a los diseños de los años 30. Pero lo mejor de todo era la marca, pues la Duquesa apostó por un diseño low cost de Zara que actualmente está en rebaja y puedes encontrar por tan sólo 599 pesos mexicanos.

Como complementos, la Duquesa de Cambridge eligió llevar su bolsa Midi Mayfair en coco negro de Aspinal of London (de 725 dólares, aproximadamente 13 mil 775 pesos mexicanos) y unos salones de tacón ancho de Gianvito Rossi modelo Piper (695 dólares, es decir, alrededor de 13 mil 205 pesos mexicanos).

Asimismo, llevó sus aretes Zeen (que costaron tan sólo 8 dólares, pero ya se encuentran agotados), melena suelta y un maquillaje en tonos neutros como siempre. ¿Qué te parece? Nunca fue más fácil vestir igual que una Princesa, ¿verdad?