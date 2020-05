¡Este tipo de ejercicio es de gran ayuda para bajar de peso! (Foto cortesía Podoactiva)

Sin duda alguna una de las grandes cosas que más desean las personas es reducir unos cuantos kilos, esto para lucir una figura espectacular y portar sus prendas favoritas en su máximo potencial. Por ello si lo quieres es bajar de peso, este ejercicio puede ser tu gran aliado; lo mejor de todo es que en teoría no tiene ningún costo.

Ejercicio para bajar de peso

Así es, probablemente uno de tus propósitos de año nuevo fue bajar de peso y ante esto no has hecho algo al respecto, ya sea por tiempo, dinero u otra situación y piensas que no lo lograrás, pero calma, aún estás a tiempo; este ejercicio podría ser tu mejor opción para decirle adiós a esos kilos; así que comencemos porque es muy fácil.

Un punto muy importante de este tema en la reducción de peso, es que los expertos en nutrición coinciden en que para disminuir unos kilos se necesitan dos cosas muy importantes: Dieta y ejercicio, en estos es importante que se consuman menos calorías en las comidas y por ende quemar la grasa con deporte.

¡Este tipo de ejercicio es de gran ayuda para bajar de peso! (Foto cortesía Cardiavant)

Caminar para bajar de peso

Tras lo anterior uno de los ejercicios que son más fáciles de llevar a cabo, en este contexto, es caminar. Esta actividad que es una gran alternativa en el mundo del deporte, es muy fácil para quemar calorías; lo mejor de todo es que esta está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a ejercitarse.

TE PUEDE INTERESAR: Microdosis de ejercicio:baja de peso en 4 segundos, según estudio ¡sorprendente!

Por si esto fuese poco, de acuerdo con estudio que publicó Times of India, caminar durante un tiempo de 15 minutos tras haber comido, ayuda a controlar el incremento de los niveles de azúcar que se encuentran en las sangre en las personas que padecen diabetes tipo 2; gran parte del incremento de peso en los individuos viene originado por el incrementos de los niveles de azúcar en la sangre.