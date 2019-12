¡Este test te revelará tus mejores habilidades! (Foto cortesía

A lo mucho que nos conozcamos y que estemos súper seguros de quíen somos, siempre habrá un test que nos genere morbo respecto a lo que dice de nosotros; una de estas pruebas es de las colores, en donde tienes que escoger uno de acuerdo al que más te atraiga y te revelará cuáles son tus mejores habilidades.

Es muy fácil, seguramente has visto un cuadro de arte o una foto en la que a primera vista te gusta un tono: así será en este test, solamente necesitas visualizar una imagen y quedarte con un color, el que más te atraiga, no la dudes tanto y no veas antes de las respuestas, así que si ya estás listo comencemos.

Test color, escoge uno. (Foto cortesía La Prensa)

Ya que lo tienes, ahora bien, pasemos a buscarlo y a conocer cuáles son tus mejores habilidades.

Test color opción A. (Foto cortesía La Prensa)

Si escogiste la zona que tiene el color azul fuerte, y por ende tu respuesta (de las tres letras) fue la A, eres una persona meticulosa y detallista, no no se te escapa nada puesto que que siempre te fijas en todo y eres amante de la perfección, puesto que quieres que las cosas sean y estén al cien.

Test color, opción B. (Foto cortesía La Prensa)

Ahora bien, si al ver la imagen el primer color que te llamó la atención fue el amarillo (letra B), o la zona que tiene estas tonalidades, simplemente te encanta tomarte las cosas con calma y por endes eres una persona muy relajada y de igual forma sueles adaptarte muy fácilmente a los cambios, eres sociales y das a manos llenas.

TE PUEDE INTERESAR: Test para medir el nivel de confianza que tienes en tu relación

Test color, opción C. (Foto cortesía La Prensa)

Finalmente si elegiste el color C, te caracterizas por ser un individuo creativo que está orientado a la acción; eres hábil en el mundo del emprendimiento y para solucionar.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.