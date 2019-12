Este test revela qué tan INTELIGENTE eres. (Foto cortesía MIX 106.5)

A quién no le gusta desafiarse y responder los famosos test que nos revelan más detalles de nuestra personalidad o simplemente nos sorprenden con un dato nuevo: a mucho o si no es que a todos, es por ello que aquí te presentaremos un test que pondrá a prueba tus habilidades y te dirán qué tan inteligente eres; comencemos y no se vale hacer trampa.

Es muy sencillo, la imagen contiene cuatro llaves con su respectiva tubería, de acuerdo a lo que observas tienes que escoger el tubo por el que tú crees que pasaría más rápido el agua ¿listo? comencemos.

Test inteligencia tuberías. (Foto cortesía Bioguia)

Ahora que ya escogiste la tubería por la que pasaría el agua de manera más rápida, es momento de que veas la respuesta.

Test inteligencia: Tubería número UNO

Tu nivel de inteligencia se encuentra entre 80 a 10 puntos, gracias esto tienes todo para llevar diversas actividades en su máximo potencial.

Eres de los que te agrada resolver los problemas creativamente.

Número DOS

Tu inteligencia se encuentra en un nivel promedio, perfecta para esta vida moderna.

Cuentas con un poder muy grande: tienes el conocimiento para controlar la mente de los individuos.

Imagen número TRES

Resaltas entre un grupo de personas puesto que tienes diversos métodos originales para darle solución a tus problemas, sin embargo no encuentras a muchas personas que piensen de esta forma.

Test inteligencia; Tubería CUATRO

Aunque no lo creas, si escogiste esta imagen, tu nivel inteligencia es alto, puesto que podrías sobrepasar los 120 puntos.

Si alcanzas un enfoque total y no te distraes en cosas insignificantes, podrías despertar tu inteligencia al 100%; información La Prensa.

Llegamos a la recta final del test en donde ya sabes qué tan inteligente eres: si no saliste tan alto, no desanimes puesto como te pudiste haber dado cuenta, cada uno tiene sus cualidades y puntos positivos.

