Este hombre asegura que la Reina Isabel utiliza peluca

Si pudiéramos nombrar únicamente dos señas particulares de la Reina Isabel, tendríamos que decir: sus trajes de colores vivos y su peinado; pero ¿qué pensarías si te dijéramos que uno de ellos es falso y que en realidad su característico cabello blanco es una peluca?

Isabel ha cambiado su peinado en contadísimas ocasiones, pues desde que se convirtiera en Reina en 1952 la hemos visto prácticamente igual. Fue tan sólo a comienzos de los 90 que la monarca decidió renunciar a su tinte castaño y comenzó a lucir el cabello blanco como lo conocemos hoy en día.

No obstante, en 1982 surgió el misterio, luego de que un hombre lograra burlar la seguridad del Palacio de Buckingham y accediera hasta la habitación de la Reina.

Si omitimos que el hecho resultó aterrador para la familia real británica, podemos enfocarnos en las declaraciones de Michael Fagan, el hombre que irrumpió en el Palacio dos veces, pues en su momento aseguró haber visto una peluca en el dormitorio de Isabel.

Se cree que Fagan escaló muros de alambre de púas de 14 pies de altura, subió un tubo de drenaje hasta llegar al techo y finalmente logró entrar al Palacio a través de una ventana abierta.

"No sé por qué lo hice, algo se me metió en la cabeza", admitió el hombre más tarde.

Además de dejar en evidencia lo fácil que resultaba burlar la seguridad de la monarca, Fagan dejó en evidencia a la Reina, pues según declaraciones posteriores a su detención, en el tocador de la habitación de la Reina Isabel había una peluca.

Meses después, Michael Fagan concedió una entrevista al Daily Star y negó haber visto dicha peluca, sin embargo, la incógnita ya había sido puesta sobre la mesa, y tanto expertos en realeza como fanáticos de la familia real, se preguntaban si en realidad la Reina Isabel utilizaba o no dicho accesorio.

“En todos los libros que he leído sobre ella, creo que nunca he oído hablar sobre el hecho de que use pelucas. No. No creo que la reina use pelucas", compartió Marilyn Braun en su blog sobre realeza.

