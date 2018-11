Este hechizo hará que la persona que te gusta te escriba por Whatsapp.

Si tanto quieres que la persona que te gusta te escriba o te hable por Whatsapp puedes conseguirlo con una mezcla de fuerte deseo y con este hechizo lo lograrás.

Te escribirá por Whatsapp.

Para que esa persona que te gusta se anime a escribirte, es el momento adecuado para que acudas a esta poderosa oración, de sentir como el universo te bendice para que tus deseos sean cumplidos y así conseguir la atención del ser amado.

La persona que te gusta te hablará.

Esta magia oración incrementa su poder en función a tu fe, y si pones toda tu energía positiva en ello entonces no dudes que conseguirás, de una forma casi increíble.

Bueno primero tienes que estar consiente que la persona te escribirá si la conoces y ya antes han intercambiado sus números de teléfono,

Debes tener su numero de teléfono.

La magia blanca siempre sirve para conseguir un buen resultado, siempre está presente en las relaciones, pues como se sabe el amor es una de las magias más profundas que existen.

La magia no crea cosas de la nada, se alimenta de cada uno de nosotros así que si esa persona siente algo por ti entonces se notara y la magia hará su mejor trabajo en pro de ustedes y su relación.

Magia blanca.

En resumen: Si quieres usar la magia blanca para conseguir que una persona que te gusta te escriba, o te mande un mensaje por whatsapp no te sientas culpable de hecho felicidades, has ordenado tus sentimientos y sabes qué es lo que quieres, pero asegúrate que esa persona te conozca, sepa tu número o tenga alguna forma de comunicarse contigo. La magia blanca no funcione si esa persona no te conoce ni te ama.

Oración para que me escriba por whatsapp:

Afrodita, afrodita, diosa del amor, diosa de la sensualidad, diosa que rige mi vida, te pido en este momento que intervengas entre (nombre de la persona) y yo para que nos unas, que no pueda salir de su mente, que siempre quiera hablar conmigo, cuidarme y amarme, que quiera llamarme, que me llame ahora, que no pueda estar tranquilo si no habla conmigo, que no consiga el sueño si no me llama. Este madre (di tu número de teléfono) es mi numero, haz que lo marque y encuentre en mi la voz del amor de su vida amen.